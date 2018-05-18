TBMM Başkanı İsmail Kahraman, milletvekillerine mektup göndererek, görevi sona erecek olan milletvekillerine yararlanacakları haklarını bildirdi ve bu haklardan yararlanabilmeleri için yapmaları gerekenlerle ilgili bilgi verdi.

Gazete Habertürk'ten Saliha Çolak'ın haberine göre Kahraman, mektubunda emekli olmadan milletvekilliğinden ayrılacak olanlara 4 yıla kadar primlerinin TBMM tarafından ödeneceğini belirterek, bundan yararlanmak isteyenlerin Meclis’e başvurmasını istedi. Mektupta milletvekili seçilemeyenlerin tedavi yardımlarının aynen devam edeceği, pasaportların süresi bitene kadar kullanılabileceği kaydedildi. Milletvekili emekli aylığı alanlara ise yeniden kamuda herhangi bir işe girmeleri durumunda emekli aylıklarını kestirmeleri uyarısında bulunuldu. Yurtiçi ve yurtdışı gezileri dolayısıyla avans borcu olan milletvekillerinden, avansları kapatmaları istendi.

SEÇİMDEN SONRA TRAFİĞE DİKKAT

Milletvekillerinin trafik cezalarından muaf araçları için yapılan uygulamanın, emniyete bildirilmiş olan plakalar için 24 Haziran’dan itibaren sona ereceği hatırlatıldı. Yeniden milletvekili adayı olmayan ya da seçilemeyecek olan milletvekillerinin, Aralık 2017 ile 24 Haziran arasındaki tarih dikkate alınarak, aylık maaşın 2 katına kadar karşılanan haberleşme giderleri çerçevesinde, 21 bin 275 TL’nin üzerindeki faturaları ödemesi istendi.

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER