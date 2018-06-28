Meclis'te, milletvekillerinin kullanacağı odalar için kura çekimi yapıldı.

TBMM Divan Salonu'nda yapılan kura çekimine, TBMM Genel Sekreter Yardımcısı İbrahim Hakkı Polat, AK Parti Kırıkkale Milletvekili Ramazan Can, CHP Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın, MHP İstanbul Milletvekili İsmail Faruk Aksu, İYİ Parti Ankara Milletvekili Şenol Bal, partilerin grup müdürleri, temsilcileri, bazı danışmanlar ve diğer ilgililer katıldı.

Boş bulunan 331 milletvekili odası için yapılan kura çekimine, 271 yeni seçilen milletvekilinin isimleri ile 26. Dönem'de milletvekili olan ve yeniden seçilen ancak odasını değiştirmek isteyen 2 milletvekilinin isimleri dahil edildi.

AA'nın aktardığı bilgiye göre, BMM yetkilileri, 58 odanın eksik olduğunu ve bu odaların hazırlanması için çalışmaların devam ettiğini bildirdi.

Kura çekiminde, olası itirazlar göz önünde bulundurularak görüntü ve ses kaydı yapıldığı bildirildi.