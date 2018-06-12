Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli AA Editör Masası'nın konuğu oldu. Canikli Irak'ın kuzeyindeki harekat ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Canikli, "Terörü ortadan kaldırana kadar Kuzey Irak'ta kalacağız. Hedefe ulaşmadan TSK oradan dönmeyecek. Bu süreç bir yıl önce planlandı. Operasyonu sadece Kandil olarak görmemek lazım. Teröristin olduğu her yeri kapsıyor. Bunun içinde bulunduğumuz seçim süreci ile hiçbir alakası yok. İran ile konuştuk. Onların bu konuda güçlü bir söylemi var. Bir ara birlikte yapalım dedik, henüz ilerleme yok. İranla görüşmelerimiz sürüyor. Etrafımızdaki komşu ülkelerin Irak da dahil herhangi bir itirazı yok. Bizim operasyonlarımız sivil hassasiyeti ile yürüyor. TSK bu konuda çok tecrübeli. Koalisyonun yanlışlıkla vurdukları yerlerde sivil zayiat binin üzerinde. Kendi resmi rakamları. Kuzey Irak'taki tüm terörist unsurlar kaldırılacak. Yaklaşık bir tarih yok. Bu tür operasyonlarda tarih verilmez. Önemli olan hedeftir. Bu zamana kadar da söyledik, kimsenin toprağında gözümüz yok. Toprağımızı korumaya çalışıyoruz, meşru müdafaa hakkımızı kullanıyoruz." dedi.

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