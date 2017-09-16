Muğla'da deprem!

Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 11:33'te merkezi Muğla'nın Milas ilçesi olan 4,3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin derinliği 5,0 km olarak kaydedildi.

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