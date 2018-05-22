Ülkesinin din adamları 26 Mayıs’ta Liverpool takımı ile Real Madrid’e karşı Şampiyonlar Ligi final maçına çıkacak olan Mısırlı futbolcu Muhammed Salah’ın “orucunu kazaya bırakamayacağını” açıkladı. Gazete Habertürk'ün haberine göre; din adamı Yaser Burhami, İngiltere’de Mo Salah olarak anılan oyuncunun Ukrayna’nın başkenti Kiev’de oynanacak maç öncesi oruç tutmayı bırakıp bırakamayacağı sorusunu “Kuran’da futbolcuların oruçtan muaf tutulacağına dair ayet yok. Sporculuk ağır işlerden sayılmıyor” diye yanıtladı. Ukrayna’da 26 Mayıs’ta iftar saati maçtan sadece yarım saat önce.

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