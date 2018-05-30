Seçim kampanyasını 4 Mayıs'ta Birinci Meclis önünden başlatan CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, geçen 26 günlük sürede 31 ilde 42 miting gerçekleştirdi.
AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu tarafından 4 Mayıs'ta CHP'nin cumhurbaşkanı adayı olarak açıklanan İnce'nin mitingleri sürüyor.
Seçim kampanyasını Ulus'taki Birinci Meclis önünden başlatan İnce, ilk büyük mitingini memleketi Yalova'da gerçekleştirdi.
Mitinglerini Edirne, Hakkari, Rize, Denizli, Manisa, Konya, Niğde, Aksaray, Çorum ve Amasya'nın da aralarında bulunduğu illerde sürdüren İnce, kampanyasındaki 26 günlük maratonu tamamladı.
İnce, geçen 26 günlük sürede 31 ile giderken, ilçeler dahil olmak üzere 42 miting gerçekleştirdi.
Muharrem İnce, bugün de Kırıkkale ve Kırşehir'de vatandaşlara hitap edecek.
GÜMÜLCİNE VE KIRCAALİ ZİYARETİ
İnce, seçim çalışmaları kapsamında yarın Türklerin yoğun olarak yaşadığı Yunanistan'daki Gümülcine ve Bulgaristan'daki Kırcaali şehirlerini ziyaret edecek.
Yarın öğlene doğru İpsala Gümrük Kapısı'ndan Yunanistan'a geçmesi beklenen İnce, ilk olarak Gümülcine Başkonsolosluğu ziyaret edecek. Daha sonra vatandaşlarla bir araya gelecek İnce, yine Türklerin yaşadığı Bulgaristan'a bağlı Kırcaali'de soydaşlarla iftar yapacak.
İnce'nin haziran ayındaki ilk mitingi ise Bursa'da olacak. Muharrem İnce, 1 Haziran'da Bursa mitingi ile seçim çalışmalarını sürdürecek.
Daha önceki planlamada Bursa'daki mitinge CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun da katılması bekleniyordu ancak bu durum henüz bir netlik kazanmadı.
Sürenin kısıtlı olmasına rağmen İnce'nin 81 ilin tamamına yakınına gideceği belirtildi.
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