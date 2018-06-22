CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce Ankara'da vatandaşlara hitap ediyor.
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Muharrem İnce, "Artık yeni bir dönem başlıyor. Artık milletvekilleri lojmanlarda oturmayacak, halkın arasında oturacak. Gitti kendisi Keçiören’de Subay evlerinde oturdu. Milletvekillerinin de lojmanlarını kapattı. Aa sonra bir baktık, Çankaya Köşkünü de beğenmedi, 1150 odalı saray yaptırdı kendine. O da yetmedi Marmaris’te 300 odalı yazlık saray. Sarayperest. Cumhurbaşkanı olduğumda Marmaris’teki yazlık sarayı engellilere vereceğim." dedi.
İnce, "Terör ile mücadele amansız bir şekilde devam edecek, Türkiye bugün Dünya Kupası'nda oynayamıyor. Spora siyaseti karıştırdı. 100 gün içerisinde Suriye'ye büyükelçi atayacağız. Davulla turnayla memleketlerine göçndereceğiz." diye konuştu.
''KALABALIĞI GÖRÜYOR''
"Askeri okullarda FETÖ'cü var diye kapattılar" diyen İnce, "Erdoğan neden saçmalalıyor diyorum son günlerde, böyle kalabalığı görünce kim saçmalamaz" ifadesini kullandı.
İnce ''Bu 106. mitingimiz ama görüyorum ki buradan ucu görünmüyor kalabalığın. Bu miting gördüğüm en sıkışık miting. Bundan daha sıkışık bir miting görmedim ben'' şeklinde konuştu.
''ASKERİ LİSELERİ AÇACAĞIZ''
İnce askeri okulların açılacağını vurgulayarak ''Türkiye'deki hakimlerin üçte biri FETÖ'cü o zaman hukuk fakültelerini de mi kapatacağız? Askeri liseleri açacağız söz. Polislere, öğremenlere, hemşirelere, din görevlilerine ek göstergeyi vereceğiz. Vem Evlerinin statüsünü ibadethame olaraö belirleyeceğiz. Seçilir seçilmez 100 gün içerisinde Avrupa Birliği'nin başkentlerini turlayacağımç. Avrupa Birliği hedefimiz öncelikli hedefimiz haline gelecek. Hangi ünüversiteyi bölmüşlerse o ünüversiteyi yeniden birleştireceğiz.'' ifadelerini kullandı.
''Aziz milletimiz pazar akşamı önünde iki seçenek var. Erdoğan gelirse ne olur, İnce gelirse ne olur?'' diyen İnce, ''Erdoğan gelirse faizler yükselir, dolar yükseklir, beton ekonomisi devam eder, Suriyeliler gelmeye devam eder. Erdoğan gelirse telefonların dinlenmeye devam eder, kindar nesiller yetirştirir. İnce gelirse dolar düşer, kardeş nesiller yetişir, Suriyeliler evlerine döner, mutfak nefes alır.'' diye devam etti.
Muharrem İnce ''Doları 1.30'dan aldın 4.70 yaptın ustasın, Allah'tan ustasın yani. Şimdi büyük ustalık dönemi olacakmış, bence onun emeklilik dönemine ihtiyacı var, emeklilik.'' dedi.
''SENİN İÇİN MİTİNGİMİ İPTAL EDERİM, GEL KARŞIMA ÇIK''
Erdoğan diyorsun ki ben liderim bana da çırak diyorsun. Yarın akşam son akaşam, cesaretin varsa bilgin varsa gel yarın akşam çık televizyona karşıma. Ankara'da olmuş 2 milyon kişi. İstanbul'da 5 mi olur 6 mı olur bilmiyorum. Sana teklifim şu, istersen yarın mitingimi bile iptal ederim senin için. Gel karşıam çık bir televizyonda tartışalım.
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