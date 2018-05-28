CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, "Başlangıcından itibaren bitişine kadar eğitimi ücretsiz yapmaktır. Anaokulundan, doktoraya kadar hiçbir sınavdan para alınmayacak. Eğitimde dayatma değil, uzlaşmayı sağlayacağız. Eğitim siyasal bir hesaplaşma alanı olmayacak. Okul türleri arasında ayrım olmayacak. Okul öncesi eğitim zorunlu olacak. Engelli çocuklarımız için bütün engelleri kaldıracağız. Okul döneminde çocuklarımıza toplu taşıma bedava olacak. Kapanan köy okullarını yeniden açacağız. Birleştirme eğitim olmayacak" dedi.
Muharrem İnce Balıkesir'de vatandaşlara hitap etti. İnce'nin açıklamaları şöyle:
"Okuldan gittim çıkış belgemi yeniden aldım, herkesten bekliyorum. T.C Anayasa'sı diyor ki en az 8 dönem okuman lazım, bunu ispat etmen lazım. Birisi diyor ki, 'Peygamberin diploması mı vardı' Tabi ki diploması yoktu, ama HZ. Peygamberimiz hiç 'Benim diplomam var' dedi mi? Olaya bir de burada bakmak lazım. Allah'ın izni ile cumhurbaşkanı olduğumda eğitimde yapacağım 25 maddeyi sizlere tek tek aktaracağım.
Eğitimde yapacaklarımız; 1- Başlangıcından itibaren bitişine kadar eğitimi ücretsiz yapmaktır. Anaokulundan, doktoraya kadar hiçbir sınavdan para alınmayacak. Eğitimde dayatma değil, uzlaşmayı sağlayacağız. Eğitim siyasal bir hesaplaşma alanı olmayacak. Okul türleri arasında ayrım olmayacak. Okul öncesi eğitim zorunlu olacak. Engelli çocuklarımız için bütün engelleri kaldıracağız. Okul döneminde çocuklarımıza toplu taşıma bedava olacak. Kapanan köy okullarını yeniden açacağız. Birleştirme eğitim olmayacak. 24 Kasım'da öğretmenlere birer maaş ikramiye. Sözleşmeli ve ücretli öğretmenliği kaldıracağız. Öğretmen alımında mülakatı kaldıracağız. Ek ders ücretlerini vergiden muaf tutacağız. 3600 ek göstergeyi vereceğiz. 2 yıl içinde hiçbir öğrenciyi tarikat yurtlarına muhtaç etmeyeceğim. YÖK'ü kaldıracağız. 10 bin öğrenciyi her yıl yurt dışına göndereceğiz. Rektörler yeniden belirlenecek. Eğitimi, parasız ve laik hale getireceğiz. Bu millet ile aramda bir sözleşmedir."
"Benim hemşehrim yine geçenlerde şöyle bir laf etti. 'Senin haddine mi düşmüş köprü yapmak.' Parayı bastığında köprüyü herkes yapar. Demirel'in yaptığından 10 TL'ye geçiyoruz da, senin yaptığından neden 100 TL'den geçiyoruz. Ben gönüllere köprü kuruyorum. Bana 'gariban cumhurbaşkanı adayı' diyorsun. Doğru, sana göre garibanız. Hemen hemen 16 sene aynı maaşı aldık, aynı maaşı almamıza rağmen, ben gariban kaldım da, sen nasıl zengin oldun. Sen bana gariban diyorsun ama, ben aslında dünyanın en zengin adamıyım. Ben insanları Türk- Kürt, Alevi, Sünni, sağcı, solcu, AK Partili, CHP'li diye ayırmam. Ben insanları seviyorum."
"CHP cami yıktı diyor. Camiler senin tapulu malın mı? Camiler hepimiz. Git burada, AK Parti'nin yıktığı camiyi gör. Sen o caminin hesabını ver önce, millete yalan söyleme. Sizlere söz veriyorum, Muharrem İnce cumhurbaşkanı olduğunda, kandırılma, onu ilkokulu bitirmemiş FETÖ bile kandırdı, sen kanma. Muharrem İnce, senin başörtün ile uğraşacakmış, yalan söylüyorlar. İster evde, ister okulda tak. Bu konu kapanmıştır."
"Sen 2001'de icazet almaya Pensilvanya'ya gittin mi, gitmedin mi? Kiminle birlikte gittiğini biliyorum. Bana cevap ver. Gariban birisi 100 lira Bank Asya'ya yatırdı diye içeri atıyorsun. Sen de hiç Allah korkusu, vicdan yok mu?"
Ekonomi Bakanı şöyle diyor; 'Dolar kurlarını tanımıyorum' Başbakan da, 'dolsa nolur, dolmasa ne olur?' Böyle bir devlet yönetimi olmaz. Bir dış mihrak varmış, bizi dolarla terbiye etmeye çalışıyormuş. Böyle bir şey varsa söyle, yanında duracağım. Dolar üzerinden köprü geçisini imzalayan sen misin, ben mi? O zaman sen bu dış mihrakların ortağısın. Yabancı bir güç varmış, Türkiye'yi iflas ettirmeye çalışıyormuş, böyle diyor. Türkiye'nin 450 milyar dolar borcu var. Kime para babalarına. Bunun 320 milyar dolarını son 16 yılda aldı Türkiye. Yani Erdoğan aldı. Şimdi size bir soru; Ben bir şirketten borç aldım, bu şirket beni iflas ettirse istediğini alabilir mi? Adam enayi mi iflas ettirsin. Alacağı var adamın. Seni kandırıyorlar aziz milletim."
Ben diyorum ki, 'yerli tohumları geliştirelim', o diyor, 'Yunanistan, Bulgaristan'dan saman ithal edelim' Bir otomobilden 100 euro kazanıyoruz, hikaye yani. Boş işler. Bizim, BMW, Mercedes'imiz yok. Montaj sanayimiz var. Her yıl çocukları yurtdışına gönderelim, iyi eğitelim. Markamız olsun bizim. Şu sözü unutmayın markada olmazsan arkada olursun."
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