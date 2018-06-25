CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı olan Muharrem İnce, 24 Haziran seçim sonuçlarına ilişkin açıklama yaptı. İnce, "41 yıl sonra 30 barajını geçmişiz. Diğer muhalefet partileri de biraz yüksek oy alsa ikinci tur olurdu. Bunu başarabiliriz. 30 barajını yıktık, 50 barajını da yıkarız. Bana 'yürü' derlerse yürümeye hazırım" dedi.

Muharrem İnce, seçim sonuçlarına ilişkin açıklama yaptı. İnce'nin açıklamaları şöyle:

"Sosyal medyada dolaşan haberler asparagastır. Birkaç şizofren hastanın uydurmasıdır. Ben saraya gitmişim falan. Bunlar asparagas.

15 milyon yurttaşımız bana oy verdi. Hedefimiz bu 15 milyonu 30 milyon yapmak. Eğer 15 milyon insan oy veriyorsa bu kısa sürede 30 milyon yapılabilir. Bunun için uğraşacağım.

Sayın Erdoğan, lütfen artık bugünden sonra AK Parti Genel Başkanı gibi davranmayınız. 81 milyonun cumhurbaşkanı olunuz, benim sloganımı kullanınız. Bu gerginliğe son verin, milleti kucaklayın. Ben seçilseydim öyle yapacaktım. AK Parti Genel Merkezi'nde çayınızı içecektim. Sayın Erdoğan'dan bunu bekliyorum.

Bu seçim, ilan edilme biçiminden sonuçlarının açıklanmasına kadar her şeyiyle adaletsiz olmuştur. Seçime kan bulaşmıştır. Bu seçimi kanın bulaştığı bir seçim olarak tarihte yerini almıştır. Seçim sonuçlarına dönük, açıklanmaya muhtaç noktalar bulunmakta.

16 Nisan'da hayır ve evet bloku olarak şekillenme oldu. Hayır blokunun 16 Nisan'dan geri kalması açıklanmaya muhtaçtır. Usulsüzlükler yaşandığını gördük. Seçimde her sandıkta ıslak imzalı tutanak tutulur. Bizim için gerçek seçim sonuçları bu tutanaklarda yazan rakamlardır. Görevlilerimizin bize ulaştırdıkları ile YSK arasında anlamlı farklılık yoktur. Olan farklılıklar sonucu değiştirmeyecektir. Sonucu kabul ediyorum.

Bugünden itibaren uygulamaya giren yeni rejim büyük tehlikedir. Tek bir kişinin yürütme, yasama ve yargı haline gelmesi beka sorunudur. Bunu yaşayacağız ve bedelini hep birlikte ödeyeceğiz. Türkiye demokratik değerlerle bağını koparmıştır. Parlamenter sistemle bağını koparmıştır. Toplumsal barışımızı tehdit eden faktörler devam edecektir. Tek adam rejimine geçilmiştir. Geleceğimize dair her zaman büyük endişelerimiz ve kaygılarımız olmaya devam edecektir.

Biz halkımızla bütünleşmeye devam edeceğiz. 3 kişiden 1'inin onayını almış biri olarak takdirinizi kazanmaya devam edeceğim. Bize düşen söylediklerimizin takipçisi olmak, seçim sürecinde yaşadığımız heyecanı devam ettirmektir.

Tayyip Erdoğan, bu koşullarda yaşamını sürdüremez, kendileri sorunların nedenidir. Önümüzdeki yerel seçimlere kadar yaşayacağımız süreci çok iyi değerlendirmeliyiz. Kendi adıma, partime ve seçmenlere yönelik çıkaracağımız sayısız dersler bulunmakta. Yapılanlar eksiklikler içerebilir, bunları tamamlamak zorundayız. Yanlışlarımızı düzeltmeliyiz. Türkiye herkesin Türkiyesi olana kadar mücadelemiz sürecektir. Ben bu mücadeleyi sürdüreceğim.

O sıcaklarda, o meydanlarda beni yalnız bırakmayan yurttaşlarımıza, gençlerimize, kadınlarımıza, basına, güvenlik güçlerine, çocuğunu uyandırdığımız annelere, gürültü kirliliği verdiğimiz herkese teşekkür ediyorum, özür diliyorum. Aynı kararlılıkla çalışmaya devam edeceğimi bildiriyorum."

SORU-CEVAP

* CHP Genel Başkanlığı'na aday mısınız?

Cevap vermeyeceğim. Mücadele için milletvekili olmak gerekmez.

* CHP yerel seçimlere nasıl hazırlanmalı?

Ben tek başıma CHP'ye akıl verecek konumda değilim. Ortak akılla ortak iyi bulunmalı. CHP'ye yön biçecek durumda değilim.

* Niye bugün açıklama yaptınız?

İsmail Küçükkaya'ya arkadaşça mesaj attım. Haber yapacağını düşünmedim. Bir hata yaptım. Islak imzalı sonuçları bekliyordum. Demek ki gazetecilerle dost olurken daha dikkatli olmak gerekiyormuş. Hata benim, özür diliyorum. Çıkacaktım, hatta 5'e 10 kala YSK'nın önüne gittim. Oy çalmışlar mıdır, evet çalmışlardır. Seçimin sonucunu da kabul ediyorum. Yarışta karşıdakini kutlayamıyorsanız yarışa girmeyeceksiniz. Arada 10 milyon fark var. Kaçtığımız yok, tehdit edildiğimiz yok. Tweetlerle öğrenmeniz yanlış oldu.

* CHP'nin temel yanlışı nedir?

CHP'nin yanlışları vardır. Bunları medyanın önünde tartışmam. Bu konulara girmeyeceğim.

* Kılıçdaroğlu ile değerlendirme yaptınız mı?

Telefonda konuştuk, yüz yüze geleceğiz.

* 15 milyon kişiyle yürümeye devam edecek misiniz?

Bitirmiş değilim, yürümeye devam edeceğim. Dün akşam kesinleşmesini istedim, durumu görmek istedim, korktuğumdan değil. Diğer muhalefet partileri çok düşük oy aldı. Onlar biraz yüksek oy alsa zaten ikinci tur olurdu. 8-9 puan fark almış. 41 yıl sonra 30 barajını geçmişiz. Diğer muhalefet partileri de biraz yüksek oy alsa ikinci tur olurdu. Bunu başarabiliriz. 30 barajını yıktık, 50 barajını da yıkarız. Bana yürü derlerse yürümeye hazırım.

* Aldığınız oyları nasıl yorumluyorsunuz?

Türkiye'nin nefes alması lazım. Türkiye'nin nasıl kuşatıldığını göreceğiz. Buradan çıkışın yolu sandıklarını incelediğinizde bütün kesimlerden oy almışız. Türkiye'de siyasi yelpazade kim varsa bize yansımış. CHP'lilerin ful oyu var, ülkücüler var, HDP'liler var, AK Partililer var, İYİ Partililer var. Bunu büyütmemiz lazım. Akşener ve Karamollaoğlu ile görüşeceğim.

* Elimizde sonuçlar varsa, yenilgiyi kabul edip etmemek sizin elinizde değildir. Sokaklara çıkmak demokrasi değildir. Açık ara fark var, bunu kabul etmeyip de neyi edeceksin. Galip gelmiştir, yapılacak bir şey yoktur.

* Erdoğan ile görüştünüz mü?

Hayır görüşmedim. Erdoğan ile uğraşacak halim yoktu. Tebrik ederim, zamanı var.

* Neyi değiştirmeliyiz?

Ben gereğini yaparım. Kazanmak için iyi bir hazırlık ister. Bu hazırlığı yeniden yapacağız. 50 günde 40 yıllık 30 barajını aştık. 500 günde neler yapabileceğimizi milletimiz tahmin eder.

* Demirtaş'a özgürlük söylemi hakkında ne diyorsunuz?

CHP'nin özel bir şahsa yönelik özgürlük söylemi olmadı.

* İnce nerede kaybetti?

İlk turda hedefim 35'ti. CHP'nin 25 bandı vardı. Türkiye'deki 10 bin dolar bandı gibi CHP de 25'i aşamıyordu. İYİ Parti ve HDP'nin de 12 bandında, Saadet Partisi'nin 3 oranında oy alacağını tahmin ediyordum. İkinci turda da diğer muhalefetle bir araya gelip seçimi alırız diyordum. Diğer muhalefet partileri tahminlerimin çok altında kaldım. Umduğum gibi olmadı.