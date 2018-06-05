CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, "Generalin iftara katılmasına karşıymışım. Benim karşı olduğum şey beni eleştirirken resmi üniforma ile generalin alkış yapması" dedi.

CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Eryaman’da vatandaşlara seslendi.

Dindar nesile değil, kindar nesile itirazı olduğunu söyleyen İnce, "Kadınların iş gücüne katılım oranını arttıracağız. 'Nasıl yapacaksın?' diyor. Her mahalleye bir kreş açacağız. Çocuk kreşe, kadın işe. Her semte bir bakım evi açacağız. Çocuklarımızı iki yıl içerisinde bu ülkede hiçbir çocuk tarikat yurtlarına muhtaç kalmayacak. Cumhurbaşkanı kavga etmeyecek, televizyonlara çıkacak ve gençlerle tartışacak." dedi.

İHA'nın aktardığına göre; "Kaşar gazetecilerle konuşmayacağım bile." diyen İnce, "Bugün o sarayın yalakası gazeteciler var ya, Cumhurbaşkanı olduğumda beni ilk ziyaret eden onlar olacak ama televizyonlara onlarla çıkmayacağım. Televizyonlara ailesinin şartlarından dolayı okuyamamış sanayi sitesindeki çırak, kalfa çocuklarla, atanamamış gariban ailelerin öğretmen çocuklarıyla çıkacağım. Onlara; 'özgürce sorularınızı sorun' diyeceğim. Cumhurbaşkanı ağabey olacak gençlere. Passolig’i hemen kaldıracağız. Son günlerde sıkıştıklarını görünce iftiralara başladılar. İnce TİKA’yı kapatacakmış. Hiçbir yerde TİKA’dan bahsetmedim. Generalin iftara katılmasına karşıymışım. Benim karşı olduğum şey beni eleştirirken resmi üniforma ile generalin alkış yapması. Fabrikaları kapatacakmışım. Yalandan kim ölmüş. Erdoğan 16 yılda 500 kişinin çalıştığı bir tane fabrika yaptın mı? Köprüleri yıkacakmışım. Bence kafayı kırmış bunlar. Bunlar yakında ince hastalığa tutulacaklar. İmam Hatipleri kapatacak diyor. Bir baba çocukları arasında ayrım yapar mı? İmam Hatipliler bu memleketin evladıdır. İmam Hatiplerde 3 sene öğretmenlik yaptım. Vicdansızlar, sorun bakın o öğrencilerime kötü davrandım mı? Erdoğan, ben sana benzemem. Benim yetişme tarzımda insan ayrımım yok. Ama sen Alevileri sevmiyorsun. Ama ben seviyorum. Çünkü insanları seviyorum. Erdoğan; sen Kürtleri sevmiyorsun ama ben seviyorum. Hiç kimse arasında ayrım yapmıyorum. İmam Hatipleri neden kapatayım" diye konuştu.

İHA'nın aktardığına göre; Türkiye’nin önünde büyük sorunlar olduğunu kaydeden İnce, "Ekonomi alarm veriyor, kamyon duvara çarpmak üzere. Büyük sorunlar yorgun adamlarla çözülmez, büyük sorunlar cesaretle, yeni bir ruhla, heyecanla çözülür. Yorgun bir Cumhurbaşkanı var. Şimdi onu değiştirelim yeni birini getirelim. Bugün Ankara’da prova yapıyoruz. Büyük Ankara Mitinginin provasını yapıyoruz. Mitinge bir milyon kişi bekliyorum" ifadelerini kullandı.

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