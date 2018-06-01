CHP cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce Bilecik'te düzenlenen mitingde vatandaşlara seslendi. İnce'nin konuşmasından satır başları şöyle:

''YARIN MÜZİKLİ PROPAGANDA YAPMAYACAKSINIZ''

İnce, ''Bilecik'e geldi mi Erdoğan. Siz Bilecikli olarak Erdoğan'a şunu sormayacak mısınız? Sen ne yaptın o sarayda. Mermeri bari bilelim ya. Mermer nereden geldi? Bunu öğrenmek hakkımız değil mi? Soracak mısınız? Yarın bir sınav var. Çocuklarımız yarın sınava girecek. Eve en yakın okul olacakmış. Ya istemediği okulsa? Herkese talimatımdır. Yarın 13.00'e kadar müzikli propaganda yapmayacaksınız. Çocuklarımızın geleceği bizim seçimimizden daha mı önemsiz?" deye konuştu.

Muharrem İnce, ''Şu anda sattığı aldığı dengesine baktığımızda bir buçuk milyar dolar zarardayız. Erdoğan diyor ki 'İnce karşı çıkıyor' evet sen otomobilin kaportasına ben ise beynine talibim. Her konuda dava açıyorsun. 100 bin liralık açmış, yine para istiyor. Diplomayı ben istemiyorum Anayasa istiyor. 4 yıllık okul mezunu olması gerekiyor diyor. Nasıl gençler yetiştireceğiz. Erdoğan diyor ki 'dindar ve kindar nesil yetiştireceğiz', ben diyorum ki çocuklarımızın dindar nesil olmasında hiç bir sakınca görmüyorum. Bu ailenin işi buna aile kara verir, cumhurbaşkanı değil. Kindar nesil olmasından rahatsız olurum. Yakında da FETÖ ile görüştüğünü açıklayacak merak etmeyin. 5 vakit namaz arasına bu kadar yalanı nasıl sıkıştırıyor anlamıyorum.'' ifadelerini kullandı.

''600 MİLLETVEKİLİ TÜRKİYE'YE ÇOK''

Muharrem İnce, ''Milletvekili deyince aklıma geldi Amerika'daki milletvekili sayısı Türkiye'den az. O sayıyı indireceğiz. 600 milletvekili Türkiye'ye çok. OHAL'i kaldıracağız, hukuk devleti kuracağız, bağımsız bir Merkez Bankası kuracağız. İş adamı yatırım yapacaksa belirlenen kurallara göre yapacak. Tarıma dayalı sanayiyi kuracağız. Ziraat Bankası'nın görevi çiftçiyi desteklemektir. Ne yapıyor? Bir medya kuruluşunun satımı için kredi veriyor. Bunu bir fabrikaya verseydi 4 buçuk trilyon olurdu. Bir KOBİ'ye verseydi 10 bin KOBİ'ye 450'şer bin verirdi. Çiftçiye verseydi 100 bin çiftçiye 45'er bin verirdi. Bir kişiye 1 milyar dolar verdi. Bu Ziraat Bankası'nı kulağından çekip göreve getireceğiz. Tek adam olmayacak, güçlü bir lider ve yetenekli bir kadro olacak. Atıl olan meralarımız var. Denizlerimiz atıl. Ne balıkçılık gelişmiş ne de denizde ulaşım. Saraya gözü doymuyor, 5 tane saray var. Ne yapacak bu kadar sarayı anlamıyorum. Bir de Marmaris var. 300 odalı. Özal dönemi yapılmış var orada bir tane. kullan onu. Yok olmaz, 300'den 500'den aşağısı kesmiyor onu. Emeklilikte yaşa takılanlar bu sorunu çözeceğiz. Asgari ücret 2 bin 200 olacak.'' dedi.

Muharrem İnce şöyle devam etti:

''Emekliler, biz dedik ki birer maaş onlar bin lira dedi. Emeklilere Ramazan ve Kurban Bayramı'na o anda asgari ücret kaç TL ise o asgari ücreti vereceğiz. Erdoğan ile benim aramdaki farkı anlatayım. Meydanlara geliyor 3 çocuk yapın sonra 5 çocuk yapın diyor. İyi de nasıl bakacağız. Ben söyleyeyim neden karışayım aile kendi karar verir. Bir şey daha diyor sezaryen değil normal doğum. Sana ne nasıl isterse öyle. Sen bebeğin donundan yüzde 18 vergi alacaksın sonra güçlü hükümetim diye konuşacaksın. Önümüzdeki dönemde o çocuk sayısı ile ben çocuk bezindeki vergi ile. Özgür bir Türkiye gençleri rahatça Tweet atabilecek bir Türkiye. Passoligi kaldırabilen bir ülke. Gazetelerin manşetlerini cumhurbaşkanı belirliyorsa o ülkede faiz düşmez.''

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