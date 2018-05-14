CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Konya'da düzenlenen mitingde halka hitap etti.
Ekonomi ile ilgili eleştirilerde bulunan İnce, AK Parti'nin 'Rabia' işaretini hatırlatarak "4 parmak artık yetmiyor" dedi.
"Bir kişi traktörü römorkla geri yanaştırıyorsa o çiftçidir. Ben traktörü römorkla geri yanaştırırım" sözleriyle çiftçilere seslenen İnce, gençlere yönelik şu vaatlerde bulundu:
"Üniversitede okuyan gençler, size fizik öğretmeni Muharrem Abinizin sözüdür. Nasıl ki emeklilere bayramlarda biner lira veriyorsa hükümet, ki destekliyorum doğrudur. Ben cumhurbaşkanı olursam, 19 Mayıs'ta gençlik, 29 Ekim'de 500'er lira cumhuriyet bursu alacaksınız. Aldığınız krediler okul bitince kesiliyor. Kesmeyeceğiz. Üniversiteyi bitirse de 2 yıl iş bulamadığı sürece kredisini ödemeye devam edeceğiz. Bütün öğrencilere sesleniyorum. Öğrenci kimliğini gösteren her çocuk bütün müzelere ücretsiz girecek. Müzelere girmek eğitimin bir parçasıdır. Müzelere girmek önemlidir"
"GELECEK SORUNU VARSA İSTİKRAR OLMAZ"
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a eleştirilerde bulunan İnce, "O meydanlarda gelip tezek, çöplük, pislik diyecek, ben 'Gelecek çocuklar' diyeceğim. Bir insan "CHP pisliktir, CHP çöplüktür" diyor. Laf mı bu? 'Testinin içinde ne varsa ağzından o akar' derim ben de sana. Hatta bir şey daha derim. 'Cumhuriyetin kurucusu Aziz Atatürk pislikleri denize dökmüştü. Demek ki bazı pislikler dalga ile geri gelebiliyor.' Ben bunlara sataşmayacağım. Ama sataşırlarsa... Yine bir başka çelişkisi şu: 'Memleketin beka sorunu var, gelecek sorunu var' diyor. Arkaya dönüyor 'İstikrar var' diyor. İkisi birden olur mu? Bu mümkün değil. Sizlerden istediğim bir avuç pirinç. Bana bir avuç pirinç verin size bir kazan pilav yapacağım" diye konuştu.
SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK, SINAVLAR
Cumhurbaşkanı olur olmaz sözleşmeli öğretmenliği ve performans değerlendirmesini kaldıracağını kaydeden İnce, "Sınava girecek çocuktan para istiyoruz. 81 milyonluk devlet, öğrencisine bedava sınav yapamıyorsa yazıklar olsun o devlete" dedi.
"BİZE YENİ BİR DOKTOR LAZIM"
İnce, "Bir büyük dönüşümü başlatalım. Gençler ve kadınlar siz bu işin bir tarafından tutarsanız başarabiliriz. İnsanlarımız bir umutsuzluk, bir huzursuzluk içinde. Bizim bir barışa ihtiyacımız var. Bütün bunları 16 yıldır denenen kişi yapamaz. Bize yeni bir doktor lazım" diye konuştu.
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