Muharrem İnce Çanakkale'de düzenlenen mitingde açıklamalarda bulundu.

İnce, "Erdoğan ile benim aramdaki fark şu; o hala eski model otomobil yapmak istiyor ben elektrikli otomobil yapmak istiyorum. O turizme yatırım yapmak istemiyor, ben turist istiyorum." dedi.

Muharrem İnce, "Aslında sataşmak istemiyorum, işim var, gücüm var. Ama meydanlarda laf söyleyince de dayanamıyorm. 'O bisiklete binmeye devam etsin' demiş bana. Ben bisiklete bineyim sen de beygire bin. Ne yapalım yani, birini seç. Bana kukla demiş ben de burnun büyüyecek pinokya derim. Bence bunları söylemeyelim. Bana sataştı mı hayatta altta kalmam, bunu bilesiniz. Benim bir tavsiyem var, benim tavsiyem şu; karşılıklı atıp tutmayalım bir televizyon kanalına birlikte çıkalım. Geleceği konuşalım. 5 sene sonra yeni meslekler ortaya çıkacak gençler. Artık çözüm mimarlığı olacak. Gel bir televizyon kanalına çıkalım geleceği nasıl kurgulayacağız bunu konuşalım." diye konuştu.

İnce ''Ben insanları seviyorum. Sen insanları bölüyorsun, bölme. Proje diye anlatıyor. Kanal yapacakmış. Derdi ne? Rant. O proje deyince kanal kazmayı, beton atmayı düşünüyor. Ben proje deyince bacası tüten fabrikaları düşünüyorum. En büyük proje huzur.'' şeklinde konuştu.

'3y' formülüne değinen İnce, ile ''Yönümüz Avrupa Birliği olacak. Yöntemimiz demoktasi, hukuk devleti, evrensel kurallar, adil mahkemeler. Yönetim. Şuanda ki yönetim bir tek adam yanında da ehliyetsiz takımı var. Biz de güçlü bir lider ve akıllı kadro olacak. Bunu birlikte başaracağız.'' dedi.

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