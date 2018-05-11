Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce, Rize'de konuştu. İnce, "Söz veriyorum, her yıl 10 bin öğrenciyi yurtdışına göndereceğim." dedi.

İnce, "Rizeli sandığa gittiğinde torunu da unutmayın. 24 Haziran'da bir şarkı söyler gibi geleceğiz. Bu ülkeyi baştan sona kucaklayacağız. Gençlere sesleniyorum; evlatlarım, öğrencilerim. 24 Haziran'da meydanlarda kavga eden değil, quantum, endüstri 4.0 diyen bir cumhurbaşkanı olacak. Endüstri 4.0'ı kaçırırsan 250 sene kaybedersin. Akıllı fabrikalar, Almanya başlattı bunu. Bunu kaçırırsak yüzyılları kaçırırız. Çocuklarımızı iyi eğiteceğiz. Endüstri 4.0'ı gerçekleştirebilmek için bizim enerjiye ihtiyacımız var. Türkiye'nin güneş potansiyelini doğru kullanırsak, 100'e 130 üretebiliriz. Sorun güneş enerjisini depolayabilmekte. Bataryalar yapmamız lazım. Bunu gençler yapacak. Söz veriyorum, her yıl 10 bin gencimizi yurtdışna göndereceğim. Ben cumhurbaşkanı olduğumda, size söz veriyorum 5 yıl içinde bilgisayar mühendisi sayısı 100 bin olacak. Şu anda 10 bin. Türkiye'nin sorunları eğitimle çözülür. AK Parti'li anneler size sesleniyorum. Sizin çocuklarınızı iyi yetiştireceğim. İmam hatip liseleri açılsın mı, açılsın. İtirazım yok. Çocuğunu gönder, sorun yok. Üniversite sınavında kaçıncı oluyor ona bakacaksın." dedi.

"Üniversite öğrencilerine 19 Mayıs'ta, 29 Ekim'de 500'er lira burs vereceğiz." diyen İnce, vaatlerini sürdürdü, "KPSS, ALES, var da var. 81 milyonluk ülke kendi insanına bedava sınav yapamıyorsa yazıklar olsun o devlete. Sınav parası olmayacak, damga vergisi olmayacak. Diyor ki bana, meydanlarda ekonomi konuşacak mısın? Elbette. Ben dedemin memleketinden sesleniyorum, ben TV'de tartışmaya hazırım. Ekonomi, tarım, dış politika hepsine hazırım." diye konuştu.

"Ekonomi on numara ise dolar niye yukarı çıkıyor?" ifadelerini kullanan İnce, "Borsa neden düşüyor? İşler madem iyi de insanlar neden hala iyi geçinemiyor? Maaşı aldın, bordroyu buraya koy. Yarım kilo peynir, zeytin, biraz deterjan al. Sonra fişi ve bordroyu yan yana koy. Aynı marketten bir kez daha birdahaki ay alışveriş yap. Fişleri karşılaştır farkları anlarsınız. Ekonomi bu işte. Ekonomimiz 7.4 büyüdü diyorlar. Ekonomiye doping yaptılar. Beygire bile doping yapınca yarıştan men ediliyor. Köprü yapmak kolaydır, Rize'den Hakkari'ye gönül köprüsü kurmaktır. Dün Hakkari'de Türk bayrakları ile İzmir Marşı ile miting yaptık. 3'üncüKöprüyü Erdoğan yaptı, 4'üncüyü de İnce yapar ne olacak ya, bu kolay iş." dedi.

Miting alanındaki vatandaşlara canlı yayın açın diyen İnce, "Herkes akıllı telefonunu çıkarsın, canlı yayın yapsın. Hazır olunca diğer elinizi kaldırın. Hep birlikte başlıyoruz. Medya ister ver ister verme. Bak benim kendi medyam var burada. Öbürü devletin, bu milletin medyası. Bu gariban cumhurbaşkanı adayı milletle başaracak. Bana gariban dedi biliyorsunuz değil mi? Ben 81 milyonu kucaklıyorum, şiir okurken özgürüm. Benim gönlüm zengin, gariban olsam ne olacak? Dün mal varlığımı açıkladım. Söz veriyorum, siz zenginleşmeden ben zenginleşmeyeceğim." şeklinde konuştu.

"Adalete güvenmenizi sağlayacağım." diyen İnce, "Bizler adalete güvenirsek, yabancı da adalete güvenir. Onlar güvenirse yatırım yapar, çocuklarımız iş bulur. Benim derdim bu. Dertleri beni indirmek diyor. Benim derdim seni indirmek değil, benim derdim doları indirmek. Kadınlar ve gençler sizlerle birlikte kazanacağız. Kadınlar ve gençler bu sürece destek olun. Ben sokaktaki rüzgarı görüyorum. Bu sefer bu iş tamam. Benim hemşehrim de mutlu olacak. Mutlu bir ülkede yaşayacak. Çıraklık, kalfalık, ustalık dönemi geçirdi. Bir de emeklilik dönemi geçirsin. Benim hemşehrim de mutlu olsun." ifadelerini kullandı.

"Bunlar bizim başörtümüzü çıkarır diye yalan söylüyorlar." diye konuşan İnce, "Benim kız kardeşim başörtü takıyor. İnsan kız kardeşinin başörtüsünü çıkarır mı? Yok öyle bir şey kardeşim. Size 13. cumhurbaşkanı adayı olarak söz veriyorum, istediğiniz yerde takın." dedi.

Çay ile ilgili konuşan İnce, "Çaya gelelim şimdi. 2.45 dediler, 1.60'a düştü değil mi? Çaykur nereye devredildi, malum yere. Siz bunu haketmiyorsunuz. Sizden başka çay üreten bir yer var mı? Sizi ezdirmeyeceğim, söz veriyorum. Cesur adımlar lazım, bazen bu yolda ölümü göze almak lazım." şeklinde konuştu.

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