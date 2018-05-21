CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Bartın'da halka hitap etti. İnce, "Türkiye'de yıllardır kemer sık deniliyor değil mi, bunu değiştireceğiz. Devlet kemer sıkacak. Milletin kemer sıkacak hali kalmadı. İsraf ekonomisinden, insaf ekonomisine geçilecek." dedi.
İnce'nin açıklamalarından satırbaşları şöyle:
ANKET ELEŞTİRİSİ
"Anketçiyim diye televizyonlara çıkanlara inanmayın. Onlar birinin sözcüsü. Anket istiyorsan gel takıl peşime. Ankara'daki 100 bin kişiyi gör. Biz bu seçimi alacağız. Adana'daki kalabalığı dün görseydiniz, sonunu göremiyordum. Bugün sesim kötü çıkıyor olabilir, ama sözümüz doğrudur. Bugün arkadaşlarım verdi. TRT1 Erdoğan'a 117 dakika, bana 16 dakika vermiş. Biz TRT payı ödüyor muyuz? Sadece Erdoğan'a oy verenler mi ödüyor? Bunun adil olması gerekmez mi? Ey Erdoğan haberin yok mu? Ben TRT'ye hakkımı haram ediyorum, haram zıkkım olsun."
"1 OYUNUZA ZARAR GELMEYECEK"
"24 Haziran'da ilk işimiz seçim güvenliğini sağlayacağız. En az 50 bin avukat, cübbelerinizi arabanızda gezdirin? Sizi YSK'nın önüne çağırabilirim diyorum. Merak etmeyin, 1 oyunuza zarar gelmeyecek. Hukukun üstünlüğünü sağlayacağız, herkes mahkemelere güvenecek. Yabancı yatırımcı neden gelmiyor Türkiye'ye, güvenmiyor. Para güvenli limanı sever. Ekonominin başına ehliyetli, düzgün insanları getireceğiz. Merkez Bankası Başkanı'nı CHP Genel Merkezi'ne çağırmayacağız, onurunu kırmayacağız. Türkiye'de yıllardır kemer sık deniliyor değil mi, bunu değiştireceğiz. Devlet kemer sıkacak. Milletin kemer sıkacak hali kalmadı. İsraf ekonomisinden, insaf ekonomisine geçilecek. Cumhurbaşkanı o sarayda yaşamayacak. Orayı bilim yuvası yapacağız. Nerede yaşayacaksın Muharrem İnce diyorsanız? Ben evime doyamadım ki, yaşarım evimde. Devlet işleri için de Çankaya'yı kullanırız."
"EĞİTİMİ UZLAŞARAK DEĞİŞTİRECEĞİZ"
"AK Partili kardeşlerim dahil, 81 milyon kişiye hep barış, hep huzur vaad ediyorum. Anneler sizin vicdanınıza sesleniyorum, eğitimden memnun musunuz? Bu ülkede eğitimde büyük uzlaşmaya varmamız lazım. Bir kere yapacağız, bir kere değiştireceğiz, uzlaşarak yapacağız. Memleketimin evlatlarına, benim öğrencilerime, çocuklarıma yazık oluyor. Hayatımızda en önemli şey çocuğumuz diyorsunuz da, eğitimi çok mu önemsiz? Senin çocuğunla dalga geçiyorlar. Senin çocuklarının sorularını çaldırdılar. Söz veriyorum, çocuklarımızın sorularını çaldırmayacağım."
"POTANSİYELİ İYİ KULLANIRSAK YÜZDE 130 ENERJİ ÜRETİRİZ"
"Bartın doğrudan ilgili bu eğitimle. Burada termik santral kuruyorlar, istiyor musunuz? Enerji lazım, nereden üreteceğiz? Güneşten, rüzgardan üreteceğiz. Eğer Türkiye'nin potansiyelini iyi kullanırsak yüzde 130 enerji üretiriz. Bize güneş enerjisini depolamak için batarya üretecek uzman gençler lazım. Her yıl 10 bin genç yurtdışına gidecek. En kısa sürede bilgisayar mühendisi sayısını 100 bine çıkaracağız. O meydanlarda tezek, pislik diyecek, ben gelecek diyeceğim. Aramızda fark olacak."
"O, 'benim genelkurmay başkanım' diyor, 'benim valim' diyor. Ben, 'sayın genelkurmay başkanı' diyeceğim. Ama o da helikoptere binip de, birilerini tehdit etmeye gidemeyecek. Giderse görevden alacağım. Halk tarafından seçilen belediye başkanlarına 'çekilin' talimatı olmayacak. Maç başlayınca kurallar değişmeyecek. Dış politikamız uzmanlardan oluşmuş, diplomatlara monşer demeyen bir ekip olacak. Atatürk, İkinci Dünya Savaşı'nı görür Sadabat Paktı'nı kurar, Batı'da sıkıntı vardır. Orada da Balkan Paktı'nı kurar. Sonra Atatürk'e sorarlar, 'siz Yunanistan'ı yendiniz, neden tazminat almadınız?' Atatürk der ki, 'bir tarafta tazminat, diğer yanda barış sonra ticaret. Barış sonrası daha ağır bastı' der."
"SURİYE'YE BÜYÜKELÇİ ATAYACAĞIM"
"Türkiye'de 4 milyon Suriyeli var, Suriye'de büyükelçi yok. Niye, Tayyip Erdoğan Esad'a kızmış. Ben seçildiğimde büyükelçiyi göndereceğim. Bu sorunlar çözülecek. Meydanda bağırarak, kavga ederek dış politika olmaz. Dış politika kararlılıkla, arkada, masada olur. Asgari ücret 2 bin 200 lira olacak, çiftçiye mazot 3 TL olacak. Üniversite öğrencilerine 19 Mayıs ve 29 Ekim'de 500'er lira burs verilecek. Bunu size Muharrem İnce vermeyecek, bunu size Türkiye Cumhuriyeti verecek."
"BUGÜNE KADAR NEREDEYDİN?"
"16 sene sonra bir manifesto yayınlıyor. Ekonomi sorunlarını çözeceğim, günaydın bugüne kadar neredeydin? Dolar çıkıyor, ne oldu bugün, çıkıyor mu yine? Tek dertleri beni indirmek diyor, vallahi de değil. Ben gelince, mazot, dolar inecek ise sen de in be kardeşim."
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