Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce Düzce Mitingi'nde vatandaşlara seslendi. İnce, fındık üreticilerine vaatte bulunarak, "24 Haziran'da Muharrem İnce cumhurbaşkanı. Buradan peşin söylüyorum. Ağustos'ta fındık 15 lira, isteyen alır, isteyen almaz. Kalanı devlet alacak." dedi.

İnce'nin açıklamalarından satırbaşları şöyle:

"ABD'deki lobi şirketlerine kaç para ödedin? O paranın içindeki şirkette Netenyahu'nun partisine üye olan var mı? Sorularım gayet açık ve net. Çünkü devlet yönetimi incelik ister. Bundan da anlamadıysan 24 Haziran'dan sonra ince eleyip sık dokuyacağız. Ha, bundan da anlamazsan, 24 Haziran'dan sonra ince ayar yapacağız."

"Bizim dönemimizde kamuda yükselmenin temel kriteri yetenek ve liyakat olacak. Dün akşam bir genç kardeşim ağlattı beni. Ben asgari ücret ile çalışıyorum, 50 TL yatırdım kampanyana dedi. Asgari ücretli birinin kampanyaya para yatırması korkunç bir şey. Bunu kim bilir, Artvin Borçka'da öğretmenlik yapmış bir öğretmen bilir. Bankaların önünde kuyruklar var. Kampanyaya destek için 3 lira, 5 lira yardımda bulunuyorlar. Bu kampanya buradan yürüyecek."

"Ağustos'ta fındık 15 lira. İsteyen alır, istemeyen almaz. Kalırsa devlet alacak. Bu Türkiye'de 6 milyon insanı ilgilendiriyor. Bir köylü çocuğu olarak söz veriyorum. Orman köylüsünü, köylüyü, çiftçiyi ezdirmeyeceğiz. 16 yıl sonra değişiklik yapınca, yeni bir kişiyi seçince ne olacak? Türbanlı, türbansız ayrımı olmayacak. Her şeyi ithal eden bir Türkiye olacak, yok öyle şey. Her şeyi üreten bir Türkiye olacak, kendine güvenen bir Türkiye olacak. Oyun başlayınca kural değişmeyecek. Cumhurbaşkanı ayak üstü konuşmaz. 40 kere düşünür, bir kere konuşur."

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