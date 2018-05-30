CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce Kırşehir mitinginde açıklamalarda bulundu. İnce'nin konuşmasından satırbaşları şöyle:

PENSİLVANYA İDDİALARI

Muharrem İnce, Erdoğan ile arasındaki 'Pensilvanya' polemiğini sürdürerek "Arkadaşın senin görüştüğünü söylüyor, ona sesini çıkarmıyorsun da, bana niye ses çıkarıyorsun? Sırayla açıklayacağım, mermilerimin hepsini kullanmam. Biraz acı çeksin. Merkez Bankası'nda yanlış olur, Muharrem İnce'de yoktur. Bir şey söylüyorsam o vardır, işkembe-i kübradan atmam. Altını doldururum. Bu 25 günde İnce hastalığa tutulabilir" dedi.

Muharrem İnce, Erbakan ve Bahçeli'nin Erdoğan ile ilgili sözlerinin yer aldığı kolaj videoyu izletti. İnce ayrıca Erdoğan'ın geçmişteki bir konuşmalarına ait bazı videoları da izletti. İnce, şöyle konuştu:

"SÖYLEDİKLERİMİN ARKASINDAYIM"

"Mitingde Kılıçdaroğlu'nu eleştirdiğim videoyu izletmiş. Ben söylediklerimin arkasındayım. Ne dediysem o. Eleştirebilirim, sen söylediklerinin arkasında mısın? Bana diyor ki, 'Sen kurultayda genel başkanını eleştirdin.' Eleştirdim, sana mı soracağım? Muharrem İnce, ne dediyse o"

Bu sözlerinin ardından Necmettin Erbakan'ın geçmişte Erdoğan hakkında söylediği sözleri içeren bir videoyu izleten İnce, "'Bana genel başkanına laf söyledin' diyor. Ben genel başkanıma hırsız demedim, namussuz demedim. Siyonist demedim, bak senin genel başkanın sana ne demiş" ifadelerini kullandı.

"OTOMOBİLİN BEYNİNE TALİBİM"

İnce, şöyle devam etti: "Eğitim diyorum, çocuklar, gelecek diyorum. Eğitim belki de en çok Kırşehir'e yakışır. Neden biliyor musunuz? 12. yüzyılda Caca Bey Medresesi'nde astronomi okutuluyordu. Erdoğan'a quantum diyorum, o yerli araba diyor. Sen kaportasına, ben beynine talibim o otomobilin. Dünya şunu tartışıyor, otomobili yapan mı, otomobili yapan robot mu, robotun beynini yapan mı güçlüdür. Beynini, yazılımını yapan güçlüdür. Ben çocuklarınıza gelecek, güzel bir gelecek vaat ediyorum. Meydanlara çıkıyor, 'Dindar ve kindar bir nesil yetiştireceğiz' diyor. Çocuklarınızı dindar yetiştirmenizden asla rahatsız olmam, kindar yetiştirmeyin."

"İŞ, AŞ, GELECEK DERDİNDEYİZ"

"Öğretmenlere, polislere, din görevlilerine, hemşirelere 3600 ek göstergeyi vereceğiz. Üniversitelilere 19 Mayıs ve 29 Ekim'de 500'er lira vereceğiz. Biz iş, aş, gelecek derdindeyiz. Şöyle yapacağız; Türkiye 1 televizyondan 10 euro, bir otomobilden 100 euro kazanıyor. Neden para kazanamıyoruz, onu tespit edelim. Bizim markamız yok, markamız. Mercedes, BMW yok. Markayı, tasarımı gençler yapar."

"YATIRIMCININ GÜVENMESİ LAZIM"

"Erdoğan'ın kaldığı sürede doların düşmesi mümkün değildir. Bir ülkede demokrasi yoksa, yatırımcı oraya güvenmez. Güvenmiyor da, senin de kaynakların yetmiyor. Yatırımcı getirmen için güvenmesi lazım. Türkiye'de yargı bağımsız, kurallar işliyor demesi lazım. ABD'li bir yatırımcı şunu görmedi mi, Merkez Bankası Başkanı'nı AK Parti Genel Merkezi'ne çağırdılar. Koca koca hakim ve savcılar, cumhurbaşkanı salona girince ayağa kakıyor. O hakimlerden bu ülkeye hayır gelmez. Cumhurbaşkanı olunca o salona girdiğimde, hakimler ayağa kalkmamalılar. O hakimler beni de yargılayabilmeli."

"DEVLET KEMER SIKACAK"

"Son günlerde bir şey daha başlatıldı. Bu seçimi iptal ettirebilir miyiz? Sakın ha, kaçma mindere gel. Seçimin tarihini, kurallarını Erdoğan belirledi, neden kaçıyorsun kardeşim. Siyasetçi şimdiye kadar hep 'Kemer sıkacağız' dedi. Yine sıkacağız ama, vatandaş değil, devlet sıkacak. 300 arabayla gezmek yok. Kırşehir Şeker Fabrikası, kaç paraya satıldı? 330 milyona satıldı. AK Parti'ye oy vermiş Kırşehirli kardeşim sıkı dur. Erdoğan'ın bir uçağu 410 milyon"

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