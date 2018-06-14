CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce sosyal medyadan paylaşımlarını sürdürüyor. Fizik öğretmeni olan İnce, adaylığı süresince sosyal medyada birçok kez Einstein'ın yer aldığı capslere konuk olmuştu. İnce, Einstein ile bir araya getirilen fotoğrafını bu kez kendisi paylaştı.

İnce, paylaşımının üzerine, "Sadece fiziğimizle gündeme gelmek istemiyoruz." şeklinde bir not düştü.

İnce'nin paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni aldı, yüzlerce kez paylaşıldı.

— Muharrem İNCE (@vekilince) June 14, 2018

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