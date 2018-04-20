Kılıçdaroğlu ile görüşen CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce açıklamalar yaptı.

Muharrem İnce'nin açıklamaları şöyle:

"Haziran'daki seçim bir erken seçim değil. Bu bir panik, bir kapkaç seçimidir. Türkiye'nin huzura ihtiyacı var. Türkiye'nin büyük uzlaşmayı gerçekleştirmeye ihtiyacı var. Seçim bir çare olacaktır. Umutları tazelemeye ihtiyaç var. Referandumda yarattığımız o büyük uzlaşmaya ihtiyacımı var. Bunu birlikte başaracağız. Asıl metal yorgunluğu cumhurbaşkanında var. Hep birliklte bu korku düzeninden kurtulacağız.

Sayın Genel Başkanımızla önümüzdeki süreçle ilgili görüşlerimizi ilettik. Dertleştik ve gidiyorum. Ben daha önce de söylediğim gibi CHP Genel Başkanı'nın doğal cumhurbaşkanı olması gerektiğini, olursa hep birlikte çalışacağımızı söylemiştim. Yine söyledim. Salı günü PM toplanacak. Orada görüşülecek. Şu anda da Sayın Genel Başkan bazı düşündüğü adaylarla ilgili bir anket yaptırdığını onu salıdan sonra açıklayacağını kaydettirdiler. PM'de arkadaşlar görüşlerini dile getirsinler. Genel Başkan düşündüğü adaylarla ilgili anket yaptırdığını, salı günü açıklama yapacaklarını söyleyebilirim. PM'nin kararına saygı gösteririm, partiliyim, partimi zora sokacak bir şey yapmam. Çalışmalara katılırım.

Önümüzde CHP Genel Başkanlığı için bir seçim yok, cumhurbaşkanlığı seçimi var. Bu ortamda genel başkanlık konuşmak ahlaka, siyasete uymaz. "

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