CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, "Dün Edirne'de miting yaptık, bugün Hakkari'deyiz. Yarın Rize'deyiz, yarın akşama Antalya'dayız. Türkiye'yi düşünün, dört köşesini Edirne, Hakkari, Rize, Antalya. Dört bir köşeyi de kucaklamak istiyoruz." dedi.
Hakkari'deki mitinge katılmak üzere Yüksekova Selahaddin Eyyubi Havalimanına gelen İnce, burada basın mensuplarına yaptığı açıklamada, toplumu ayrıştırmaya, bölmeye çalışmadıklarını, aksine amaçlarının ülkeye huzurun gelmesi olduğunu belirtti.
"Dün Edirne'de miting yaptık, bugün Hakkari'deyiz. Yarın Rize'deyiz, yarın akşama Antalya'dayız. Türkiye'yi düşünün, dört köşesini Edirne, Hakkari, Rize, Antalya. Dört bir köşeyi de kucaklamak istiyoruz." diyen İnce, cumhurbaşkanı adaylarına ziyaretlerine ilişkin şunları söyledi:
"Sayın Temel Karamollaoğlu'nu ziyaret ettim, başarılar diledim. Sayın Akşener'i ziyaret ettim, başarılar diledim. Sayın Demirtaş'ı dün ziyaret ettim, başarılar diledim. O da bana başarılar diledi. Espri yaptı hatta 'Muharrem hoca böyle olmuyor' dedi. Nasıl olsun başkan dedim, 'her aday birer haftayla sırayla hapis yatsın, hepsini ben yatmayayım' dedi. Konuştuk, sohbet ettik."
Sayın Erdoğan'a gittim, AK Parti Genel Başkanı. Sayın Erdoğan da adaydır. Kendisiyle de görüştük. Başarılar diledik, o da bize başarılar diledi. Dün herhalde Sayın Perinçek, imzayı doldurdu, o da aday. Ona da en kısa sürede uğrayacağım. Ona da başarılar dileyeceğim. Bizim derdimiz Türkiye'yi normalleştirmek. Huzur istiyoruz biz. Bütün rakiplerimin selamı var. 'Selam söyleyin' Hakkari'ye dediler."
İnce ve beraberindekiler, daha sonra karayoluyla Hakkari'ye hareket etti.
"KÜRT SORUNUNDA EKONOMİK VE SİYASAL YÖNLER VAR"
Hakkari Mitingi'nde açıklamalar yapan Muharrem İnce, Kürt sorununun siyasal ve ekonomik yönlerinin olduğunu vurgulayarak, "Politikacılar Diyarbakır'a gelir, Kürtlerin hoşuna gidecek şeyler söyler. Başka yerde başkasının hoşuna gidecek şeyler söyler. Ben, Rize'de söyleyemeyeceğimi, Hakkari'de, Hakkari'de söyleyemeyeciğimi de Rize'de söylemem. Ben böyle bir politikacı olacağıma politikayı bırakırım. Bazen Edirne'de bana kızacaklar, Bazen Diyarbakır'da ama her yerde aynısını söyleyeceğiz." dedi.
"TEK OLAN HERKESİNDİR"
Muharrem İnce, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesinde Erdoğan'ın kendisine Hakkari mitinginde Türk Bayrağı olacak mı diye kinayeli bir yaklaşımla soru sorduğunu söyledi. İnce, "Ben de ona elbette olacak dedim. Tek olan herkesindir. Ben hepinizin cumhurbaşkanı olacağım. 81 milyonu kucaklayacağım." dedi.
İnce, Erdoğan'la görüşmesini anlatırken kalabalıktan gelen 'yuh' seslerini susturdu.
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