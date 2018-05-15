Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce, İsrail’in Kudüs’te gerçekleştirdiği saldırıyı kınayarak, derhal Washington Büyükelçisinin çekilmesi çağrısında bulundu.

İHA'nın aktardığına göre; Konya’da Kılıçarslan Şehir Meydanında düzenlenen mitingde konuşan Cumhuriyet Halk Partisinin Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce, yanı başımızda Ortadoğu’da kötü şeyler olduğunu belirterek, “Müslümanlar öldürülüyor. Bakın İsrail’in yaptıklarını gördünüz. Kudüs bizim için, Müslümanlar için önemli bir yer. Amerika ve İsrail kalıcı bir husumet gerçekleştiriyor Ortadoğu’da. Kınıyoruz onları. Türkiye Cumhuriyetini yönetenlere sesleniyorum, çekin derhal Washington’daki büyükelçiyi. Müslümanlar Filistin’de öldürülürken, Türkiye Cumhuriyetini yönetenler daha aklı başında davranmalıdır. Bakın devlette devamlılık esastır. Allah’ın izniyle Tayyip Erdoğan’ın koltuğuna ben oturduğumda onun Türkiye Cumhuriyeti adına verdiği sözlerin takipçisiyim. 2013’ten beri Gazze’ye gideceğim diyordu ama gidemedi. Size söz veriyorum beni cumhurbaşkanı yapın Gazze’ye gideceğim” diye konuştu.

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