CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce gazetecilere yaptığı açıklamada, "Derdimiz Erdoğan'ı indirmek değil, bozuk düzeni değiştirmek" dedi.

İnce'nin açıklamaları satırbaşları şöyle:

İnce, "Bizim derdimiz Erdoğan'ı indirmek değil, bu bozuk düzeni değiştirmesen Erdoğan'ı indirsen ne olacak. Faizler inerse, gübre fiyatı, benzin fiyatı inerse, Erdoğan da insin be kardeşim oradan. 80 milyondan daha mı değerli Erdoğan'ın mutluluğu?" dedi.

Ben halkıma güveniyorum diyen İnce, "Medya ve iş dünyasından zerre kadar umudum yok. Fakir fukara bu millete güveniyorum. Ben o fakir milletime inanıyorum. Bu bozuk düzeni millet değiştirecek." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Muassır medeniyet seviyesini aşacağız' açıklamasından mutluluk duyduğunu söyleyen İnce, çağrıda bulunarak, "Batı'da, dünyada adaylar televizyona çıkıyor, tartışıyor. Ben hazırım, Sayın Erdoğan, ben, siz ve diğer adaylar televizyonda tartışalım. Hayallerimizi anlatalım." şeklinde konuştu.

"Quantum diyen bir cumhurbaşkanı olacak" diyen İnce, "Endüstri 4.0 diyen cumhurbaşkanı olacak. Cumhurbaşkanı bunu diyince tartışma programları da böyle olacak." dedi.

Emeklilere bin TL verilecek olmasından dolayı Erdoğan ve hükümeti kutluyorum diyen İnce, "Fizik öğretmeni olan bir cumhurbaşkanı adayı olarak bir farkım olsun. 16 yıl boyunca eğitim verdiğim gençlere sesleniyoru. Cumhurbaşkanı olursam ki, buna inanıyorum. Sizlere her yıl 19 Mayıs'ta ve 29 Ekim'de gençlik bursu vereceğim." ifadelerini kullandı.

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER