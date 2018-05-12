CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Denizli'de düzenlenen mitingte konuştu.

Ekonomiye ilişkin mesajlar veren İnce, Kemal Sunal filmlerine benzeterek, "Türkiye'nin tahlil sonuçları başka ülke ile karışmış. Batıyoruz beyler, batıyoruz bayanlar. Kime güveniyorsun? Medyaya güvenmiyorum. Bir kadınlara güveniyorum, bir de gençlere güveniyorum. Bu iktidarı kadınlar ve gençlerle değiştireceğiz" dedi.

"YARGIÇ AYAĞA KALKMAMALI"

Yargının bağımsız olması gerektiğini kaydeden İnce, "Herkes inanacak ki bu ülkede yargı bağımsızdır. Bana soruyorlar, 'Tayyip Erdoğan'ı yargılayacak mısın' diye. Hayır, o benim işim değil. O mahkemelerin işi. Böyle bir kafa olmaz. Devlet intikamla yönetilmez. Devlet şöyle yönetilir. Yargı mesela... Birinci sınıf hakimler var. Onların içinden kurayla yüksek yargıyı seçersin, ayırt etmezsin. Ama ona da 'Görevini düzgün yap, çay toplamaya gitme, düğmeni ilikleme' dersin. Cumhurbaşkanı olduğumda yüksek yargının bir toplantısında gittiğimde o yargıçlar ayağa kalkarsa onlara bir çift sözüm var. Yargıçlar ayağa kalkmamalı. O yargıçlar günü geldiğinde beni de yargılamalı, Tayyip Erdoğan'ı da yargılamalı. Böyle olursa bu memleket düzelir" diye konuştu.

"ÇOCUKLARIN UMUDUYUZ"

Eğitim ile ilgili eleştirilerde bulunan İnce, "Bir aile nasıl kabuk değiştirir, biliyor musunuz? Sadece eğitim değiştirir. 1986 yılında Artvin Borçka'da öğretmenlik yapıyordum. Okulumuzun hizmetlisinin iki oğlu vardı. Adamcağız okulda hizmetliydi. Şimdi çocuklarından biri hakim, diğeri bir bankada genel müdür yardımcısı. Kırma masanın altında ders çalıştığım günleri hiç unutmuyorum. Bugün bu ülkede binlerce böyle çocuk olduğunu biliyorum. Ortaokulda öğretmenimiz sormuştu, 'Kimin çalışma odası var' diye. Bana hayal edilemeyecek kadar büyük gelmişti. Şimdi öyle yüzbinler, milyonlar var. O çocukların umuduyuz biz. Onların umudunu karatmamak için buradayım ben. Onlara yeni umutlar vermek için buradayım ben" dedi.

"DİNDAR NESİL" ELEŞTİRİSİ

Onurlu ve başı dik dış politika uygulanması gerektiğini, üretim ekonomisine geçilmesi gerektiğini ve enerjide dışa bağımlı olunmaması gerektiğini anlatan İnce, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Dindar nesil" sözlerini de eleştirdi. İnce, "Senin haddine mi düşmüş? O senin görevin değil, ailelerin görevi. Ben de Kuran kursuna giderdim yazları. Elhamdülillah Müslümanız. Sizden mi öğreneceğiz Müslümanlığı? Devletin görevi matematik, fizik öğretmektir. İş bulmaktır. Çouklarımıza iş bulacağız" ifadelerini kullandı.

Konuşmasının sonunda sesini idareli kullanması gerektiğini söyleyen İnce, "Çözümü bulduk, iğneyi yedin mi açılıyor" dedi.

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