Kesin olmayan seçim sonuçlarına göre, açıklama yapan CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, "Erdoğan'ın kazandığını kabul ediyorum" dedi.

İNCE BUGÜN AÇIKLAMA YAPACAK

Öte yandan CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Twitter'dan yaptığı açıklamada bugün saat 12.00'de açıklama yapacağını duyurdu.

— Muharrem İNCE (@vekilince) June 24, 2018

TEZCAN: GÖREVLİ ARKADAŞLARIMIZ GÖREVLERİNE DEVAM EDECEK

CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan da bir açıklama yaptı.

Tezcan'ın açıklamalarından satır başları:

"Bütün arkadaşlarımızın herhangi bir tahrikin etkisi altına girmeden sükünet içerisinde olmasını bekliyoruz.

Sonuçlar açıklandıktan sonra sonuç ne olursa olsun, biz yine demokratik mücadelemize devam edeceğiz. Görevli arkadaşlarımızın görevleri bitene kadar görevlerine devam edecekler."