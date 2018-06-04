Cumhuriyet Meydanı’nda Karslılarla buluşan Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Fenerbahçe’nin başkan değişikliğine değinen İnce, " Fenerbahçe nasıl değiştirdiyse biz de öyle değiştireceğiz” dedi.

Cumhurbaşkanı adayı İnce, "Dün bir arkadaşım, 'Yolda kağıt toplayan bir çocuk gördüm' dedi. Çocuğa 'Hayalin ne diye sormuş'. Çocuk, 'En büyük hayalim büyük kağıt toplamak, onda çok para var' demiş. Bir öğretmen olarak bu benim ciğerime oturdu. Çocuğun en büyük hayali büyük kağıt toplamak. 16 yılda bu Erdoğan döneminde çocuklarımıza hayal kurmayı bile unutturmuşuz" diye konuştu.





"FENERBAHÇE NASIL DEĞİŞTİRDİYSE BİZ DE ÖYLE DEĞİŞTİRİRİZ”

İHA'nın aktardığına göre; Fenerbahçe'nin başkan değiştirdiği gibi, kendisininde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı değiştireceğini belirten İnce, "Hanımefendiler size sesleniyorum. Evde canın sıkıldı, ne yaparsın? Mobilyaların yerini değiştirirsin. Bir ferahlık gelir, sanki evi değiştirmişsin gibi bir hoş olur insan. Araban eskir arabanı değiştirirsin. Bahar gelir yazlıklarını giyer, elbiselerini değiştirirsin. Değiştirmekte fayda vardır. 16 yıldır bağırıp çağıran adamı değiştireceğiz şimdi. 16 yıldır meydanlarda bağırıp çağırıyor. Şimdi hep birlikte değiştireceğiz. Fenerbahçe nasıl değiştirdiyse biz de öyle değiştireceğiz. Hazır mıyız buna, tamam mı Kars?" şeklinde konuştu.



"ÇOBANLARIN SİGORTASINI DEVLET ÖDEYECEK"

Kendisinin de eskiden çoban olduğunu hatırlatan İnce, çobanların sigortasını Cumhurbaşkanı olduğunda devletin ödeyeceğini söyledi. İnce, "Değiştirmek, yenileşmek yeni bir umut, heyecandır. Umutları tazelemek, yeşertmektir. Allah'ın izni, milletin isteğiyle Cumhurbaşkanı olduğumda 15 gün içinde hemen yapacağımız iki şeyi söyleyeyim. Hayvancılığı geliştiremezsek Kars gelişmez, Kars gelişmezse İstanbul'daki çocuğumuz et, süt yiyemez. Çobanların sigortasını devlet ödeyecek. Hiç tartışmasız. Bunu eski bir çoban olarak söylüyorum. İnsana ilaç kullanıyor muyuz, kullanıyoruz. Hayvana ilaç kullanıyor muyuz, kullanıyoruz. Türkiye'de 80 milyon insana kullandığımız ilaç parası 100 lira ise, hayvanlara kullandığımız 5 lira. Size söz 15 gün içinde hayvan ilaçları bedava olacak, devlet ödeyecek. Biz bu ülkede hayvan yetiştiriciliğini özendirmezsek, nasıl et yiyecek, süt içecek bu insanlar? Sütte KDV yüzde 8, mamada yüzde 8, çocuk bezinde KDV yüzde 18. Çocuğun donundan yüzde 18 vergi alan bir devletten adam olmaz. Yaklaşık 10 yıl önce Erzurum'dan Kars'a doğru gelirken o meraları gördüm. Hayvancılıktan anlayan bir köylü çocuğu olarak 'Yazık' dedim. Burası Türkiye, Asya, Afrika, Avrupa, Amerika, Güney Amerika, Brezilya, Uruguay, Arjantin. Bu Erdoğan çiftçiyi, köylüyü, besiciyi bitirdi. Bakın ta buradan (Haritada Arjantin'i göstererek) hayvanları gemilere dolduruyorlar, 1 ay mı, 2 ay mı sürüyor. Hayvanlar telef oluyor zaten. Buradan geliyor, okyanusu geçiyor, Akdeniz'e giriyor, Türkiye'ye geliyorlar. Yazık günah değil mi? Ta buradan hayvan getireceğine Karslıya destek ol, alasını yetiştirsin sana" ifadelerini kullandı.



İnce, sözlerini şöyle tamamladı:

"Çocuklarımız 2 gün önce sınava girdi. 22 Haziran'da açıklanacaktı. Seçimden önce açıklamayacaklar şimdi 26'sına aldılar. Böyle bir üçkağıtçılık olmaz. Çünkü 1 milyon 200 bin çocuk sınava girdi. Bunlardan 120 bini yerleşecek. 1 milyonu açıkta kalacak. Çocuk ağlayacak, veli ağlayacak. Bunu biliyorlar. Üç kağıtçıları görüyor musun? Sınavın açıklanmasını değiştir. Sen niye seçimden önce çocukların sınavının açıklanmasından korkuyorsun. O çocukları, velileri ağlatıyorsun. Eğitimi perişan ettiler. Erdoğan meydanlarda, '3 çocuk, 5 çocuk yapın' diyor. Çocuğu yapması kolay, bakması zor. Sonra 'Normal doğum olsun, sezaryen falan olmasın' diyor, bir de oraya karışıyor. (Çocuk bezi göstererek) bunda KDV kaç? Yüzde 18. Cumhurbaşkanının görevi çocuk sayısına karışmak mı, bundaki KDV'yi düşürmek mi? Cumhurbaşkanının görevi, 'sezaryenle doğum olmaz, normal doğum olacak' demek mi, bundaki KDV'yi düşürmek mi? Ben sizin kaç çocuk yapacağınıza, sezaryenle mi, normal doğum mu yapacağınıza karışamam. Ama size söz çocuk bezinden yüzde 18 KDV alınmayacak. Meydanlarda bir şey daha yapıyor. Benim için 'çırak' diyor. Desin. Problem değil. Ben de ona, Türkiye'nin en kuzeyinden sesleniyorum. Bak sana sınırdan sesleniyorum, Bay Büyük Ekonomist eğer yüreğin varsa, bilgin varsa, diploman varsa, gel bir televizyon kanalına şu ekonomi bilgini bir anlat bakayım. Dolar 2002'de iş başına geldiğinde 1,30'du, şimdi 4,50'yi geçti. Eğer Erdoğan'ı bir daha seçerseniz dolar 10 lira olacak.”

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