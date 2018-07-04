CHP'li Muharrem İnce, "CHP karıştı" yorumlarına ilişkin olarak, "Gizlim saklım yok, gizli ajandalarım, gizli planlarım yok. Bu millete hiç yalan söylemeyeceğime söz verdim" dedi.

24 Haziran'da CHP'nin cumhurbaşkanı adayı olan Muharrem İnce, partisinin Erzurum İl Başkanlığını ziyaret etti.

CHP'nin 24 Haziran seçimlerindeki cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, dün yaptığı açıklamalara ilişkin olarak "Hayır olur mu, CHP karışmadı. Tam tersine biz Sayın Genel Başkan'la bir ağabey-kardeş ilişkisi içerisinde eşlerimizle yemek yedik. Ben Sayın Genel Başkan'a bir teklifte bulundum, onu da basınla paylaştım. Gizlim saklım yok, gizli ajandalarım, gizli planlarım yok. Bu millete hiç yalan söylemeyeceğime söz verdim. Sayın Genel Başkan'a yaptığım teklifi de milletle paylaştım. Karışma falan yok" dedi.