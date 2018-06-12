CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Kayseri Cumhuriyet Meydanı'nda vatandaşlara hitap etti. Muharrem İnce, "Dün ekonomik büyümeyi açıkladılar. 2018’in ilk çeyreğinde 7,4 büyümüş Türkiye. İhracat 1,3 artmış, ithalat 12,7 artmış. Ortada hormonlu bir büyüme var. Gerçek bir büyüme yok. 4 Mayıs’ta başladığımız yolculuğa rozeti çıkararak başladım. 'Ben sadece CHP’lilerin değil 81 milyonun cumhurbaşkanı olacağım' dedim. Dün Diyarbakır'daydım. Erdoğan 'HDP’liler de gitmiş' diyor. Diyarbakır’da AK Partili kardeşlerim de vardı. Kimseyi dışlamıyorum. Bu ülkeyi ekonomik olarak büyüteceğiz" dedi.
"MEĞER KEK USTASIYMIŞ"
"Her mahalleye kıraathane açacak, kekler bedava, çaylar bedava. Peki akşam yemeği ne olacak? Meydanlara gelip ustayım diyordu ya. Meğer kek ustasıymış. Kayseri’den sesleniyorum. Madem Türkiye 2018’in ilk çeyreğinde yüzde 7,4 büyüdü. Sayın Erdoğan seninle istediğin bir televizyon programında hiçbir konuyu tartışmayacağım. Bir şeyi soracağım. Sadece ekonomi konuşacağız. Kayseri’den dünyanın oyunu alıyorsun. Sayın Erdoğan gel bir televizyon kanalında sadece ekonomi tartış benimle" diyen Muharrem İnce şunları söyledi:
"RAKİPLERİME LAF SÖYLEYEMEYECEKLER"
"Bana, ‘Bana bak Muharrem’ diye bağırıyor. Erdoğan ben sana bakamam çünkü devlet sana bakıyor zaten. Sen de yakınlarına bakıyorsun. Ben fakir fukaraya bakacağım, sana bakamam. Sayın Erdoğan merak etme hukuk devleti var, intikam yok rövanş yok. Türkiye’yi ayağa kaldıracağız. Türkiye’nin bir dirilişe ihtiyacı var. Danıştay üyesi benim aleyhimde twit atıyor. Size söz veriyorum. Cumhurbaşkanı seçildiğimde hiçbir hakim, hiçbir savcı benim rakiplerime laf söyleyemeyecek. Onlar işini yapacak. Hakim savcı siyasete girerse doğru olmaz. Benim Cumhurbaşkanlığında Yargıtay salonuna girdiğimde yargıçlar ayağa kalkmayacak. Kalkmamalı. Yüksek yargıçlar Cumhurbaşkanı gelince ayağa kalkıyorsa onlar adalet dağıtamaz. Erdoğan beyaz Türk, ben bu ülkenin zencisiyim. Erdoğan saraylı, ben milletin evladıyım.
"VAKİT JÜBİLE VAKTİ"
Erdoğan sarayında kilosu 4 bin 500 TL'ye beyaz çay içiyor. Ben sizin gibi bakkaldan aldığınız beyaz çay içiyorum. Örtülü ödenek onda, hazine orada. Az önce bir özel uçakla geldik buraya kiralıyoruz. Işık göründü tünelin ucunda ama yakıt bitmesin, biraz daha ateşleyin. Mitingden sonra bankaya bir uğrayın.
Bu yeni dönemde, Erdoğan'ın döneminde millet kemer sıkıyordu, benim dönemimde devlet kemer sıkacak. 'Vakit Türkiye Vakti' diye slogan yazmışlar. Ben de Erdoğan'a bir slogan buldum: Vakit Jübile Vakti.
"HER MAHALLEYE KREŞ AÇACAĞIM"
Bu seçimi gençler ve kadınlarla alacağız. 100 kadından 32'si çalışıyor. Bir kere bunu iki katına çıkaracağız. Kadının çalışmasının önündeki en büyük engel çocuk. O her mahalleye bir kıraathane açacak ya ben de her mahalleye kreş açacağım. O bedava kek diyor ya, her mahallede kreş, çocuk kreşe kadın işe gidecek. Her aileye bir ev, her eve bir maaş. Gençleri iyi eğiteceğiz, yabancı dil ve matematik öğreteceğiz. Memleketin sorunlarını yorgun adam çözemez bir taze kan çözer. Halk tipi bir Cumhurbaşkanınız olacak."
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.
Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.
Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.
Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.
Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.