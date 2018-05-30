CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, seçim çalışmalarını Trabzon ve Artvin’de sürdürdü. Yağışlı havada toplanan vatandaşlara seslenen İnce özetle şunları söyledi:

2 SENEDİR YOK: Ne dersem cevap veriyor. Ama diploma konusuna hiç girmiyor. 2016’da rektöre talimat verdi. 2 sene geçti, yok. Ben 1 saat önce telefon açtım, 1 saat sonra okula gittim diplomayı verdiler.

KÖYE DÖNÜŞ LAZIM: Türkiye’de 57 milyon seçmen var. Sadece yüzde 7’si köylerde yaşıyor. Köylerde insan kalmamış. 57 milyon seçmenin yarısı 11 büyük şehirde yaşıyor. İnsanları köylere döndürmemiz lazım. Tarımı, hayvancılığı destekleyerek bunu hep birlikte başaracağız.

VATANDAŞ ZARARDA: Her mahalleye bir kreş açarsak, çocuk kreşe, kadın işe. Döviz yükseliyor. Ekonomi Bakanı ‘Tanımıyorum’ diyor. Başbakan ‘Dolsa ne olur dolmasa ne olur’ diyor. Cumhurbaşkanı başka şey diyor. Vatandaşa ‘Bozdur’ dedin. Sen bozdurdun mu? Vatandaş yüzde 45 zarar etti. Zararı kim karşılayacak? “Dolar üzerinden bizi terbiye edecekler” diyor. Köprülerine dolar üzerinden anlaşmayı ben mi yaptım, sen mi?

5 KONU SEÇ: ‘Köprü yapmak basit iş’ dedim. ‘Senin haddine mi köprü yapmak?’ dedi. Gel beraber programa çıkalım. En iyi olduğun 5 konuyu seç, ben tek başıma geleceğim. Demirel’in yaptığı köprüden neden 10 TL’den geçiyoruz da senin yaptığından 100 TL’ye geçiyoruz? Bunun cevabını ver.

İL SAYISI ARTAR: Köprüleri o müteahhitler babalarının hayrına yapmış da benim haberim olmamış. Bunlara hazine garantisi vermedin mi? Hazine kimin? 6 vilayete söz verdiler yerli otomobil yapacağız diye. Seçime kadar bu il sayısı 20’ye çıkar. Dünyada ilk 100 marka içinde Türk markası yok. Bizim derdimizin bu olması lazım.

KAYIKÇI KAVGASI: Ne zaman seçim yaklaşsa İsrail kavgası olur. Kayıkçı kavgası.

SEN ATA BİN: “O anca bisiklete biner” demiş. Tamam sen de ata bin. Ancak bu ülkede bayağı namussuz, ahlaksız var. Fotoğrafımı cami girişine monte etmişler. Sanki bisikletle caminin içinde geziyorum. Bunlar ahlaksız. FETÖ’den mi öğrendiniz bu montojlamayı?

DUYGU SÖMÜRÜSÜ: “Beni de Menderes gibi idam edecekler” demiş. İdam kalktı. Ortağın Bahçeli’ye sor o bilir. Duygu sömürüsü yapıyor Menderes benzetmesiyle. Menderes kim sen kimsin? Menderes ticaret yapmak istediği oğluna “Ben başkabanken yapamazsın” demiştir. İnsanların dini ve milli duygularını kullanma.

"İSPATLAMAZSAM NAMERDİM"

Gazete Habertürk'ten Kenan Taşkın'ın aktardığına göre; 'Partiyi kurmadan önce Fethullah Gülen’e gidip icazet aldın mı?' Bana diyor ki: “İspatlamazsan namertsin.” İspatlamazsam namerdim. Bana bunu söyleyen seninle birlikte giden kişi. Şimdi aranız bozuk. Zaten yanında kim kaldı ki yola çıktığın? O günlerde beraber, yanından ayrılmayan kişi bana dedi ki: “Biz beraber gittik.” Şimdi ben onu korumak pahasına söylemiyorum. Söyle derse ismini de veririm. 24 Haziran’dan sonra tümünü anlatacağım zaten, acele etme. Şimdi bugün bana suç duyurusunda bulunmuş, tazminat davası açmış. Ne yapalım yani açarsan aç.”

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