CHP Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce İstanbul Silivri'de vatandaşlara seslendi.
Muharrem İnce, "Bugün kampanyamızın 81. mitingindeyiz. İnsanlara tarıma dayalı sanayi, tarım alanlarını, meralarını, insan kaynaklarını atıl durumdan alıp işlevsel hale getireceğiz, hukuku tesis edeceğiz, Türkiye'de güven duyulan adalet olacak, uzay madenciliği, kuantum diyoruz, endüstri 4.0 diyoruz, fabrika diyoruz, gençlere iş diyoruz, emekliye asgari ücret tutarında bayramlarda maaş diyoruz, öğretmene polise 3 bin 600 ek göstergeyi vereceğiz diyoruz, asgari 2 bin 200 TL olacak diyoruz, özgür gençler yetiştireceğiz diyoruz, üniversite öğrencilerine 19 mayıs ve 29 ekimde 500 tl burs vereceğiz diyoruz." diye konuştu.
"BEDAVA KEK YEMEK VE ÇAY İÇMEK İSTEYENLER ERDOĞAN'A OY VERSİN"
Muharrem İnce, "Sayın Erdoğan; Bay Muharrem deyip durma, millet sana bay bay Erdoğan der. Ben seninle ekonomi, tarım, eğitim tartışmak istiyorum. Benim olmadığım meydanlarda bana laf söylüyorsun, beğendiğin bir televizyon kanalında çık karşıma tartışalım. Ustayım diyorsun. Gördüm sen kek ustasıymışsın. Ey benim AK Partili kardeşim kıraathane açacakmış çaylar, kekler beleşmiş. Ne diyor biliyor musunuz? Ben sizi iş sahibi yapamam ancak bir kek ile bir çay veririm. Akşam eve gidince ne yiyeceksin. Bedava kek ile çay içmek isteyenler Erdoğan'a oy versin. " dedi.
İnce, "Muharrem İnce'nin mitinglerinde nasıl oluyor da har partiden insan var, Kürt var Türk var, alevi var sünni var diyorlar. Bu nasıl oluyor diyorlar. Bir Afrika atasözü diyor ki: Eğer zebra, tilki, tavşan, aslan, kaplan, geyik hepsi aynı tarafa doğru kaçıyorsa o ormanda yangın çıkmıştır." ifadesini kullandı.
İnce, "Matematik bilen adam ekonomiyi yönetir merak etmeyin. Bir de politikaları dürüst yapacaksın. Ziraat Bankası'nın görevi nedir, çiftçiyi kalkındıracaksın öyle değil mi?" diye konuştu.
"ERDOĞAN BEYAZ TÜRK, BEN İSE ZENCİYİM"
"Türkiye'nin yeni bir umuda ihtiyacı var" diyen İnce, "Türkiye'nin yeni bir yüze yeni bir cumhurbaşkanına ihtiyacı var. 16 yıl önce fakir fukarayı temsil ediyordu doğru. Artık o saraylı, milletin evladı benim. 1150 odalı sarayda 4 bin 500 liralık beyaz çay içiyor. Erdoğan beyaz Türk, ben ise zenciyim. Size demokrasi, özgürlük vaadediyorum" ifadesini kullandı.
İnce, "Erdoğan kiminle kavga ettiyse o yükseldi. Faizle kavga etti faiz, dolarla kavga etti dolar, İnce ile kavga etti İnce yükseldi" ifadesini kullandı.
"DEMİREL'İN YAPTIĞI KÖPRÜDEN 11 TL'YE GEÇİYORSUNUZ"
Muharrem İnce, "Bayram geliyor, bayramda Demirel'in yaptığı köprüden bedava, Erdoğan'ın yaptığı köprüden parayla geçeceksiniz. Demirel'in yaptığı köprüden 11 TL'ye geçiyorsunuz. Erdoğan'ın yaptığı köprüden 114 TL geliş 114 TL dönüş para ödüyorsunuz. Dünyada ekonomik kriz yaşayan ülkelerden hiçbiri mevcut isimle krizden çıkamamıştır. Hep yeni bir isimle ekonomik krizden kurtulmuşlardır." ifadesini kullandı.
"4 MİLYON SURİYELİYE 40 MİLYAR DOLAR PARA HARCADILAR"
İnce sözlerini şöyle sürdürdü.
"Ankara'da saray var, İstanbul'da 5 tane var, şimdi Marmaris'e yazlık saray yaptırıyorsun. Fakir fukaranın parasıyla yapıyorsun bunu. Buradan sözüm olsun, o yazlık sarayı engelli çocuklara tahsis edeceğiz. 4 milyon Suriyeli'ye 40 milyar dolar para harcadılar, sen o kadar parayı nereden bulduysan ben de milletim için parayı oradan bulacağım."
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