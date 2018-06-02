Milli Savunma Bakkanı Nurettin Canikli, CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin 2. Ordu Komutanı Korgeneral İsmail Metin Temel'e yönelik sözlerine Twitter'dan yanıt verdi. Canikli, şunları kaydetti:

1. Sayın Muharrem İnce, Afrin Operasyonu’nun Kahraman Komutanlarından İkinci Ordu Komutanı Korgeneral İsmail Metin Temel’in apoletlerini sökecekmiş.

2. Sayın İnce, Cumhurbaşkanımız aynı zamanda Başkomutandır. Korgeneral İsmail Metin Temel Başkomutanı'nı alkışlıyor, hatırlatırım...

İNCE NE DEMİŞTİ? “Cumhuriyet tarihinde ilk kez bir general bir siyasi parti başkanının konuşmasında; o konuşmada vatan demiyor, bayrak demiyor, millet demiyor. O konuşmada beni eleştiriyor. Beni eleştirdiği yerde general Erdoğan’ı alkışlıyor. 30 Ağustos’ta ilk emekli edeceğim general o general. Onun apoletlerini sökeceğim. Türk ordusunun generali misin, AK Parti’nin il başkanı mısın? Herkes haddini bilecek. Herkes kurallara uyacak. Herkes anayasaya yasaya uyacak. Bir general öyle bir şey yapamaz. Yaptırmayacağım. Göreceksiniz, 30 Ağustos’ta onu emekli edeceğiz. Apoletlerini sökeceğim onun"

3. Ayrıca Korgeneral İsmail Metin Temel Türkiye’nin toprak bütünlüğünü tehdit eden ve masum insanlarımızı katleden teröristleri Afrin’de etkisiz hale getiren Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimizi savaş alanında yöneten Kahraman bir Komutandır.

4. Onun apoletleri, bölgedeki teröristleri etkisiz hale getirmesinin nişanesidir. Ve bu apoletler milletimiz tarafından takılmıştır. Sizin bu apoletleri sökmeye gücünüz yetmez. Türk Silahlı Kuvvetleri’mize ve onun Komutanının apoletlerine dil uzatmak sizin haddiniz değildir.

5. Sizin Genel Başkanınız Kılıçdaroğlu oradaki teröristleri korumak için TSK’nın Afrin’e girmesine karşı çıkmıştı. Siz, şimdi Afrin’deki teröristlerin etkisiz hale getirilmesinin intikamını mı almaya çalışıyorsunuz.

6. İlla birşey yapmak istiyorsan teröristlere ve onların siyasi uzantılarına her türlü desteği veren partiniz CHP’nin ve onun Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’nun yakasına yapış. Ancak öyle anlaşılıyor ki siz de Kılıçdaroğlu gibi teröristlerle etkili mücadele edilmesinden rahatsızsınız...

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