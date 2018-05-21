Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce’nin iptal edildiği bildirilen Bartın ve Zonguldak mitinglerinin yapılacağı duyuruldu.

Muharrem İnce Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Sesim biraz düzeldi, bugün 14.30’da Bartın’da, 17.00’de Zonguldak’ta mitinglerimize devam edeceğiz. Sesim kötü çıkarsa kusura bakmayın." ifadelerini kullandı.

İnce dün akşam da Twitter üzerinden bir açıklamada bulunmuştu.

İnce dünkü açıklamasında, "Sesim kısıldı, yarın yapmayı planladığımız Zonguldak ve Bartın Mitinglerimizi iptal edersek kusura bakmayın. Önümüzdeki günlerde telafi ederiz." ifadelerini kullanmıştı.

— Muharrem İNCE (@vekilince) May 21, 2018

CHP İL BAŞKANVEKİLİ GÜNEY: MUHARREM BEY ZONGULDAK'A GELİYOR

İHA'nın aktardığına göre; madenci Anıtı'na gelerek hazırlıkları yakından takip eden CHP İl Başkanvekili Hakkı Güney, alanda telefon trafiğini sürdürdü. Güney, Muharrem İnce'nin ekibiyle yaptığı görüşmede mitingin gerçekleştirileceği bilgisini aldıklarını söyledi. Gazetecilere açıklamada bulunan Güney, "Muharrem bey Zonguldak'a geliyor. Miting hazırlıklarına tekrar başlıyoruz. Rahatsızlığı vardı, heyetle gerekli görüşmeyi yaptıktan sonra Muharrem bey tekrar kararını verdi. Bunun üzerine Zonguldak'a geliyor" diye konuştu.

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