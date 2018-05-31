Yunanistan ve Bulgaristan'daki ziyaretleri için İpsala Sınır Kapısı'na giden Muharrem İnce'nin heyetinde bulunan bazı milletvekilleri, belediye başkanları ile gazetecilerin geçişine izin verilmedi. İnce ise Gümülcine'ye geçerek Türkler'le bir araya geldi.

Habertürk Haber Merkezi'nden Mesut Han'ın haberine göre, CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Yunanistan ve Bulgaristan'daki ziyaretleri için CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, CHP Tekirdağ Milletvekili Emre Köprülü, CHP Edirne Milletvekili Erdin Bircan, Küçükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün ve Keşan Belediye Başkanı Mehmet Özcan'la birlikte İpsala Sınır Kapısı'na geldi.

"DELEGASYON İÇİN ÖNCEDEN BİLDİRİM GEREKLİ"

İpsala Sınır Kapısı'nda yaklaşık 45 dakikalık beklemenin ardından Atina'dan gelen cevap sonrası Muharrem İnce'nin geçişine izin veren Yunan makamları, heyette yer alan milletvekilleri, belediye başkanları ve gazetecilerin pasaportlarını topladı. Muharrem İnce'nin hareketinden 2 saat sonra yetkililer delegasyon olarak gelinmesi nedeniyle önceden bildirimde bulunulması gerektiğini belirtti. 2 saatlik bekleyişin ardından Yunan polisleri, "Geri dönebilirsiniz ya da burada çok uzun süre beklersiniz" açıklaması yaptı. CHP'liler ziyaretin siyasi bir amaç taşımadığını belirtmesine rağmen geçişe izin verilmedi.

"KINIYORUZ"

CHP Edirne Milletvekili Erdin Bircan, "Grup olarak Bulgaristan Kırcaali ve Yunanistan'da da Gümülcine'ye ziyaret için gidiyorduk, siyaset yapmaya değil. Bize karşı yapılan bu durumu kınıyoruz" diye konuştu.

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