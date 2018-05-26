Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, 24 Haziran'da gerçekleşecek seçimlerden galip çıkarak cumhurbaşkanı olması durumunda askerlikle ilgili yeni bir model uygulayacaklarını, bu model sonrası bedelli askerliğe gerek kalmayacağını söyledi.

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı gösterdiği Muharrem İnce, Tek Rumeli TV'de katıldığı programda soruları yanıtladı.

Bedelli askerlikle ilgili düşüncesi sorulan İnce, "Bedelli askerlik şu anda gündemimde yok, bana kızabilirler. Askerlikle yeni bir model ortaya koyacağız. Ayın 24'ünden sonra açıklayacağız." ifadelerini kullandı.

İnce yeni model ile ilgili detayları şu şekilde açıkladı:

"Herkes iki ay askerlik yapar, geri kalan 10 ayı isteyen asgari ücretli, isteyen kamuda görevli asgari ücretli, profesyonel orduya geçişin temelleri atılarak yeni bir model. Bu yeni modelle bedelli askerliğe de gerek kalmayacak zaten. Şuan da olduğu gibi bir model aklımdan geçmiyor. Askerliği toptan bir değiştirmek benim aklımdan geçiyor."

AK Parti Genel Başkanvekili ve Başbakan Binali Yıldırım, katıldığı bir televizyon programında 'Bedelli askerliğe bakışımız müspet' diyerek yeşil ışık yakmıştı. Yıldırım'ın açıklamaları sonrası gözlerin çevrildiği Cumhurbaşkanı Erdoğan ise, 'Bedelli askerlik gündemimizde yok' diyerek tartışmaları sonlandırmıştı.

Önceki gün Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da, Best FM'de katıldığı bir programda, bedelli askerliğin şu anki şartlarda gündemlerinde olmadığını dile getirmişti

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