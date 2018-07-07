Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye'deki Münbiç ile Tel Rıfat sınırına Kilis’ten Mekanize Piyade birlikleri ile Zırhlı Personel Taşıcıyı (ZPT) gönderildi.

Bir haftadır Doğu ve Batı illerinden ve Kilis’teki sınır karakollarından Tel Rıfat ile Münbiç sınırına Öncüpınar Sınır Kapısı ile Elbeyli ilçesindeki Çobanbey Sınır Kapısı üzerinden askeri araç ve personel sevkıyatı sürüyor.

İHA'nın akardığına göre, son olarak Mekanize Piyade birlikleri ile ZPT, Öncüpınar ile Çobanbey Sınır Kapıları üzerinden Münbiç ile Tel Rıfat kırsalına gönderildi.