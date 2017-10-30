Muş merkeze bağlı Tekyol köyündeki ilk ve ortaokul öğrencilerinin eğitim gördüğü okulda, şiddetli rüzgar nedeniyle devrilen kavak ağacı, öğrencilerle öğretmenin üzerine düştü. Devrilen ağacın altında kalan ortaokul öğrencisi Eren Özkan yaşamını yitirirken, 1 öğretmen ile 3 öğrenci de yaralandı. Hastaneye kaldırılan 4 yaralıdan 1 öğrencinin de sağlık durumunun ağır olduğu bildirildi.
DHA'nın haberine göre; Olay, bugün öğle saatlerinde, merkeze 13 kilometre uzaklıktaki 800 nüfuslu ve 100 haneli Tekyol köyünde meydana geldi. 12 öğretmenin görev yaptığı, 250 öğrencinin eğitim- öğretim gördüğü Tekyol İlk ve Orta Okulu'nun bahçesindeki kavak ağacı, şiddetli rüzgar nedeniyle öğrencilerle öğretmenin üzerine devrildi. Ağacın altında kalan ortaokul öğrencisi Eren Özkan, yaşamını yitirdi. Olayda F.D. isimli öğrenci ağır yaralanırken, diğer öğrenciler A.D. ve B.Ö. ise hafif yaralandı. Öğretmen M. K.'nin de hafif sıyrıklarla ağacın altından kurtulduğu belirtildi.
Yaralı öğrencilerle öğretmen, okula çağrılan ambulanslarla Muş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Köy Muhtarı Mehmetcan Kurtoğlu, olayla ilgili "Okulun bahçesinde ve dışarısında çok sayıda kavak ağacı var. Öğle arasına çıkan çocukların üzerine ağaç devriliyor. Bir öğrencimiz, hayatını kaybetti. Çocuklardan birinin durumu ağır. Diğer öğrenciler ve öğretmen hafif yaralı" dedi.
Okuldaki olayı öğrenen veliler ve öğretmenler, yaralıların bulunduğu hastaneye giderken, okul, öğleden sonra tatil edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.