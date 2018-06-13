Gazete Habertürk'ten Erhan Kaan Adıgüzel'e konuşan Mustafa Cengiz, UEFA ile anlaşmayla ilgili olarak detayları da duyurdu.

UEFA ile 4 yıllık bir anlaşma yapan Galatasaray'ın UEFA'dan aldığı cezanın detayları şöyle:

2018-19 sezonunda Galatasaray maksimum 50 milyon Euro zarar edebilir. Bu sınır aşılırsa ekstra para cezası yok.

2019-20 sezonunda ise 20 milyon Euro zararın üstüne çıkamayacak. Eğer çıkarsa 3 milyon Euro ekstra cezaya çarptırılacak.

2020-21 sezonunda zarar 10 milyon Euro’yu geçmeyecek. Geçerse burada da fazladan 3 milyon Euro daha ödeyecek.

2021-22 sezonunda ise hiç zarar etmeyecek ve yine eğer ederse 3 milyon Euro da burada ödeyecek.

Toplamda 6 milyon Euro kesin olarak ceza alıp bunu her sene 2 milyon Euro olarak ödeyecek olan Galatasaray, 4 yıllık anlaşmanın son 3 yılında bütçeyi tutturamaz ise her yıl 3’er milyon Euro’dan toplamda 9 milyon daha ekstra para ödeyecek. Ancak Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, HABERTÜRK’ten Erhan Kaan Adıgüzel’e yaptığı özel açıklamalarda, mali planlarının hazır olduğunu ve belirlenen bütçeleri tutturarak o denli zarar edilmeyeceğini açıkladı.

Cengiz sözlerine şöyle devam etti:

“Ceza 15 milyon değil. 6 milyonu da her yıl 2 milyon Euro olmak üzere 3 yılda ödeyeceğiz. Şampiyonlar Ligi’ne katıldığımız için zaten minimum 35 milyon Euro gelir elde edeceğiz. Artı başarıya göre bu 50 milyon Euro barajının bile üzerine çıkabilir sadece bu yıl için… Yani UEFA çok ciddi bir para cezası vermedi bu yanlış algılanıyor. Neredeyse her hafta görüştük, 4 aydır pazarlık yaptık. Galatasaray’ın minimum cezayı alması için uğraştık ve bunu başardık. UEFA’ya gittiğimizde bize, '147 milyon Euro zararınız var. Daha önce 5 milyon Euro zarardan fazla etmeme sözü vermiştiniz ama 28 kat daha fazla zarar ettiniz. Avrupa’nın mali anlamda en problemli kulüplerinden birisiniz' dediler. 4 ay boyunca yaptığımız görüşmeler sonucunda UEFA’yı ikna ettik. UEFA yetkilileri iyi niyetli yaklaştı ve 'Çok dürüst konuşuyorsunuz. Biz size güveniyoruz' ifadelerini benim yüzüme karşı kullandı."