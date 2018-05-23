Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) medya yapılanmasının darbe çağrışımı davasında ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırılan gazeteci Nazlı Ilıcak'ın, Genelkurmay Başkanlığı'nca imha edilerek kayıtlardan çıkarılmış olan "Tahşiyeciler grubu"na ilişkin belgenin kendisinde bulunması ve bu konuda yazdığı bir yazı nedeniyle ''Devletin güvenliğine ilişkin gizli kalması gereken bilgileri casusluk maksadıyla açıklamak'' suçundan yargılandığı davada Milli Savunma Bakanlığı'nın katılma talebi kabul edildi.
İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, sanık Nazlı Ilıcak, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı.
Sanığın avukatlarının da hazır bulunduğu duruşmada görüşü sorulan cumhuriyet savcısı, Milli Savunma Bakanlığı'nın davaya katılma talebinin kabulüne karar verilmesini istedi.
Cumhuriyet savcısı ayrıca, sanık tarafından kapatılan Bugün gazetesinde 2 Ocak 2015'te yayımlanan yazısının kendisi tarafından söz konusu tarihten önce ve sonra katıldığı herhangi bir televizyon programında açıklayıp açıklamadığı veya sosyal medya hesabından paylaşıp paylaşmadığının araştırılmasını talep etti.
Talebe ilişkin söz alan sanık Nazlı Ilıcak, Basın Kanunu'nda bir habere ilişkin dava açılması için 4 aylık sürenin bulunduğunu belirterek, bu sürenin geçtiğini ifade etti.
Kendisinin bu haberi paylaşmadığını, başkalarının da paylaşıp paylaşmadığını bilmediğini savunan Ilıcak, "Başka birileri bunu kullanmış olabilir, bu beni bağlamaz. Bu haber değil, bir yorumdur. Savcının talebini kabul etmiyorum. Basın Kanunu'ndaki hak düşürücü süre dikkate alınarak davanın düşürülmesini talep ediyorum." dedi.
Savcının talebini kabul eden mahkeme heyeti, RTÜK'e yazı yazılarak, davaya konu yazının yayımlandığı tarihten önce ve sonra sanık tarafından herhangi bir televizyon programında haberin içeriğiyle ilgili açıklama yapıp yapmadığının araştırılmasının istenmesine karar verdi.
Milli Savunma Bakanlığı'nın davaya katılma talebinin kabulünü kararlaştıran mahkeme heyeti duruşmayı erteledi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca hazırlanan iddianamede, askeri savcılığın Genelkurmay kayıtlarından çıkarılarak imha edilen ''Tahşiyeciler grubu"na ilişkin belgenin sanık Nazlı Ilıcak'ta bulunmasına ilişkin soruşturma açıldığı hatırlatılarak, sanık Ilıcak'ın ''Devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları bakımından niteliği itibarıyla gizli kalması gereken bilgileri siyasal veya askeri casusluk maksadıyla açıklamak'' suçundan müebbet hapis cezasına çarptırılması isteniyor.
FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimini önceden bildikleri iddiasıyla örgütün medya yapılanmasının "darbe çağrışımı" davasında yargılanan gazeteci Nazlı Ilıcak, "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı.
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