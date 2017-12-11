FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimini önceden bildikleri ve darbeye zemin hazırladıkları iddiasıyla hakklarında anayasal düzeni değiştirmeye ve Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve TBMM’ni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme suçlarından 3’er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talebiyle dava açılan Ahmet Altan, Mehmet Altan ve Nazlı Ilıcak'ın da aralarında bulunduğu 6'sı tutuklu 7 sanığın yargılandığı davanın 4’ncü duruşması İstanbul 26. Ağır ceza mahkemesinde başladı.

Habertürk Haber Merkezi'nden Veli Sarıboğa'nın haberine göre, duruşmada tutuklu sanıklar Nazlı İlıcak, Şükrü Tuğrul Özşengül ile Fevzi Yazıcı hazır bulundu. Ahmet Altan ile Mehmet Altan ise duruşmaya görüntülü sistem ( SEGBİS) ile katıldı.

Savcı, Ahmet Altan, Mehmet Altan ve Nazlı Ilıcak’ın ‘anayasal düzeni değiştirmeye teşebbüs etme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıya cezalandırılmasını istedi. Savcı, 6 tutuklu sanığın tutukluk halinin devamına karar verilmesi talep etti.

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