Netanyahu, parlamentoda yaptığı konuşmada, ilave yaptırımlar olacağını ancak bunlar hakkında detay veremeyeceğini söyleyerek, İsrail ablukası altındaki Gazze'yi yöneten Hamas'a karşı yeni seferberlik açıklayarak Gazze'ye ticari malların giriş kapısı olan Kerem Şalom'u bugün kapadıklarını duyurdu. "Gazze Şeridi'ndeki Hamas rejimine karşı derhal çok sıkı önlemleri yürürlüğe koyuyoruz. Önemli bir adım olarak bugün Kerem Şalom Sınır Kapısı'nı kapatıyoruz. Buna ilave adımlar da atacağız. Şimdi ayrıntısına giremeyeceğim'' dedi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le görüşmek üzere Moskova'ya gidiyor. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ofisinden yapılan açıklamaya göre, ziyaretin çok önemli olduğu, Rusya ve İsrail arasındaki güvenlik koordinasyonunu sağlamak ve bölgedeki gelişmeleri değerlendirmek üzere bir araya gelecekleri belirtildi. Putin ve Netanyahu arasında önümüzdeki Çarşamba günü gerçekleştirilecek görüşmeyle liderler üçüncü kez bir araya gelecek.