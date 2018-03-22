AA'nın aktardığı son dakika bilgisine göre; Nevşehir'in Gülşehir ilçesinde askeri F-16, bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

TSK, tarafından yapılan açıklamada, "Eğitim maksadıyla bölgede bulunan bir F-16 uçağı, Nevşehir civarında kaza kırıma uğramıştır." denildi.

Öte yandan TSK, F-16'nın enkazına ve şehidin naaşına ulaşıldığını açıkladı.

TSK'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"22 Mart 2018 tarihinde eğitim maksadıyla saat 18.30 sularında kalkış yapan bir F-16 tipi savaş uçağımız Gülşehir/Nevşehir civarında henüz bilinmeyen bir nedenle kaza kırıma uğramıştır. Olayın ardından derhal arama kurtarma faaliyetlerine başlanmış ve kısa sürede uçağımızın enkazına ve kahraman personelimizin naaşına ulaşılmıştır. Bu elim kaza neticesinde şahadet mertebesine erişen kahraman silah arkadaşımıza Allah’tan rahmet, değerli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetlerimize ve yüce Türk Milletine başsağlığı dileriz."

Nevşehir Belediye Başkanı Hasan Ünver katıldığı Habertürk TV canlı yayınında, ''Bir şehidimiz var'' dedi.

Uçağın düştüğü gölgeden ilk görüntüler.

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