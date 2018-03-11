Oyuncu, yönetmen ve seslendirme sanatçısı Nur Subaşı hayatını kaybetti.

Devlet Tiyatrolarından yapılan yazılı açıklamada, daha önce zatürre teşhisi koyulan ve tedavi altına alınan Nur Subaşı'nın vefat ettiği ifade edildi.

AA'nın haberine göre açıklamada, birçok ünlü yapıma sesiyle katkı sağlayan ve emekliliğin ardından yönetmenlik yapmaya devam eden Subaşı için 12 Mart'ta Üsküdar Tekel Sahnesinde tören düzenleneceği ifade edildi.

Subaşı'nın cenazesi, aynı gün Üsküdar Şakirin Camisinde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından kaldırılacak.

NUR SUBAŞI KİMDİR?

Nur Subaşı, 1942 yılında dünyaya geldi. Ankara DEvlet Konservatuvarı'ndan mezun olan Subaşı, Ankara ve İstanbul Devlet Tiyatrolarında uzun yıllar oyuncu olarak görev yaptı. Bir çok yabancı filmlerde ünlü isimleri seslendirdi. Son dönemde de reklam ve belgesellerin değişmez seslerinden biri oldu.

Seslendirdiği filmler ve sanatçılar;

Yalan Rüzgarı / 1990 (Quinn K. Redeker)

Bobby / 2006 (Anthony Hopkins)

Prestij / 2006 (Michael Caine)

İz Peşinde / 2010 (Dakin Matthews)

Hugo / 2011 (Christopher Lee)

Esaretin Bedeli / 1994 (Morgan Freeman)

Büyük Ülke / 1958 (Gregory Peck)

Şirinler / 1985

X-Men: Son direniş / 2006 (lan McKellen)

Wanted / 2008 (Terence Stamp)

Scooby Doo: Gizem Başlıyor (Garry Chalk)

Kahraman Şovalye Justin / 2013 (Braulio)