Muğla'da 724 bin 911 seçmenden 643 bin 46'sı, 2 bin 244 sandıkta oy kullandı. Yüzde 88.71 katılımın olduğu seçimde cumhurbaşkanı adayları Muharrem İnce 330 bin 712 oy ile yüzde 52.6, Recep Tayyip Erdoğan 202 bin 37 oy ile yüzde 32.14 ve Meral Akşener ise yüzde 11.8 ile 72 bin 226 oy aldı.
Milletvekili sayısı 6'dan 7'ye yükselen Muğla'da CHP 4 milletvekili çıkardı. AK Parti 2 olan milletvekili sayısını korudu. MHP ise geçen seçimde kazandığı 1 milletvekilliğini İYİ Parti'ye kaptırdı. Muğla'yı TBMM'de CHP'den müteahhit Mürsel Alban, emekli öğretmen Suat Özcan, avukat Burak Erbay ile sendikacı Süleyman Girgin temsil edecek. AK Parti'den ise Güllük eski Belediye Başkanı Mehmet Yavuz Demir ve yerel gazete sahibi Yelda Erol Gökcan, Meclis'te görev yapacak. İYİ Parti'den MHP eski Milletvekili Metin Ergun da kenti Meclis'te temsil edecek. Ergun dışındaki adaylar, ilk kez Meclis sıralarında yer alacak.
13 ilçesi bulunan Muğla'da CHP, cumhurbaşkanlığında Bodrum, Dalaman, Datça, Fethiye, Milas, Menteşe, Marmaris, Ortaca, Ula, Köyceğiz ile Yatağan'da birinci oldu. Milletvekilliğinde ise Dalaman dışında yine bu ilçelerdeki birinciliğini korudu.
'MHP OYLARI İYİ PARTİ'YE KAYDI'
Seçimi değerlendiren CHP Muğla İl Başkanı Adem Zeybekoğlu, "Muğla'da 4 vekil çıkartmamızdaki başarımızı, aydın bir seçmene sahip olmamıza bağlıyorum. Sorgulayan bir seçmen kitlesi bulunuyor. Hiç çalışmayan MHP'ye yüzde 6.5 oy nasıl çıktı? Diğer partilere oylarımız neden kaydı? Bunları sorgulamamız gerekiyor. Olaylara hep bilimsel bakarım. 5 vekil çıkartacağımıza yürekten inanıyordum" dedi.
İYİ Parti Muğla Başkanı İncilay Gezgin Şekerdağ ise "Kurulmaz denilen partiyi kurduk. Seçim süresince yaşadıklarımız ortada. Birlik ve beraberlik içerisinde çalışarak Muğla'da iyi bir oy aldık. Bizi destekleyen seçmenlerimize teşekkür ediyorum" diye konuştu.
MHP Muğla İl Başkanı Mehmet Korkmaz da "Meral Akşener sempatisi nedeniyle 10 ilçemizdeki yönetim kurulunu görevden almıştık. Oylarımızın İYİ Parti'ye kaydığı gerçeğini inkar etmiyoruz. Hatalarımızdan ders çıkartarak önümüzdeki yerel seçimde kaybettiğimiz oyların fazlasını alacağız. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Mağdur edebiyatı oynayanları hayal kırıklığına uğratacağız" dedi.
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