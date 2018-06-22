OHAL Komisyonu eski dosyalarla birlikte 400 bin dosyanın incelendiğini, 87 bin 405 dosyanın da inceleme aşamasında olduğunu belirtti. Komisyon'dan yapılan açıklama şöyle:

Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonu, olağanüstü hal kapsamında doğrudan kanun hükmünde kararname hükümleri ile tesis edilen kamu görevinden çıkarma, öğrencilik bursunun kesilmesi, emekli güvenlik personelin rütbelerinin alınması ve kapatılan kurum ve kuruluşlara ilişkin başvuruları değerlendirip karara bağlamaktadır. Komisyon bünyesinde 80’i Raportör (hâkim, uzman, müfettiş) olmak üzere toplam 240 personel görevlendirilmiştir.

Komisyon tarafından elektronik ortamda başvuru alma, arşivleme ve inceleme işlemleri için özel bir bilgi işlem altyapısı oluşturulmuş, başvurulara ilişkin 20’den fazla kurum ve kuruluştan temin edilen bilgiler bu sisteme kaydedilmiştir. Ayrıca, yargı mercileri tarafından verilen kararlar da UYAP sistemi üzerinden takip edilmektedir.

Kurumlardan intikal eden personel dosyaları, mahkeme dosyaları ve eski başvurularla birlikte toplam 400.000 evrakın tasnif, kayıt ve arşivleme işlemi tamamlanmıştır. Olağanüstü hal kapsamında yayımlanan KHK’lar ile 107.175’i kamu görevinden ihraç olmak üzere toplam 111.895 tedbir işlemi gerçekleştirilmiştir.

Komisyon Kararları

22/06/2018 tarihi itibariyle Komisyona yapılan başvuru sayısı 108.905’tir. Komisyon tarafından verilen karar sayısı (21.500) dikkate alındığında, incelemesi devam eden başvuru sayısı 87.405’tir.

22 Aralık 2017 tarihinden itibaren karar verme sürecine başlamış olan Komisyon tarafından, 22/06/2018 tarihi itibariyle verilen karar sayısı;

(1) Başvurusu bulunan kişilerden KHK ile iade olanlara ilişkin verilen 2.000 ön inceleme kararı,

(2) Başvuru dosyaları üzerinden verilen (1.300 kabul, 18.200 ret) 19.500 inceleme kararı,

olmak üzere toplam 21.500’dür.

Diğer taraftan, Komisyon son bir ay içerisinde 640 kabul olmak üzere toplam 4.500 karar vermiş bulunmaktadır.

Komisyon kararları tebliğ edilmek üzere kişilerin en son görev yaptığı kurumlara teslim edilmektedir. Başvurusu kabul edilen kişilerin atama işlemi, ilgisine göre Devlet Personel Başkanlığı ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından yapılacaktır.

Komisyon kararlarına karşı, kararın tebliğinden itibaren altmış gün içinde Ankara 19. ve 20. İdare Mahkemeleri nezdinde ilgilinin en son görev yaptığı kurum veya kuruluş aleyhine iptal davası açılabilecektir.

Başvurucular, Komisyon internet adresindeki “OHAL Komisyonu Başvuru Takip Sistemi” uygulaması üzerinden Komisyona yapılan başvuruların safahatı ve kararın sonucu (“KABUL” veya “RET”) hakkında bilgi edinebilmektedir.

Komisyon, etkili iç hukuk yolu olarak hızlı ve aynı zamanda kapsamlı inceleme neticesinde bireyselleştirilmiş ve gerekçeli karar vermektedir.

Kamuoyuna duyurulur.