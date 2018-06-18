Trabzonspor, Okay Yokuşlu'nun Celta Vigo'ya transfer olduğunu KAP'a bildirildi.

Bordo-Mavililer'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Şirketimiz ile profesyonel futbolcumuz Okay Yokuşlu arasındaki mevcut sözleşmede bulunan buy-out maddesinin, RC Velta Vigo tarafından kullanılacağı, tarafımıza bildirilmiştir.

Buna göre RC Celta Vigo ilgili madde gereği, oyuncunun fesih tazminat bedeli olan 6 milyon euro'yu, bir yıl içerisinde şirketimize ödeyecektir."



