Örgün ve yaygın eğitim kurumlarında öğretilen yabancı dillere yenilerinin eklenmesini içeren Bakanlar Kurulu kararı, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, örgün ve yaygın eğitim veren kurumlarda Malayca ve Endonezce dillerinin eğitimleri de verilecek. Söz konusu karar, Milli Eğitim Bakanlığının yazısı üzerine 9 Nisan 2018 tarihinde toplanan Bakanlar Kurulu tarafından alındı.

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