Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin "Üç beş köy kaldı. Nubl Zehra dediğimiz Halep'in banliyösüne kadar varmış, bir bütün halinde Afrin'de kontrolü sağlamış olacağız" dedi.

"ÖLÜRSEK ŞEHİT, KALIRSAK GAZİ"

Akar, şu ifadeleri kullandı: "En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar bu iş olacak, diyoruz. Ölürsek şehit, kalırsak gazi, bunun sonu yok. Bunu bütün arkadaşlarımız içselleştirdi. Bir bütün halinde bu mücadele sürüyor. İnşallah bunu başarılı bir şekilde sonuçlandıracağız"

"DEVLET AKLI OLMADAN YAPAMAZLAR"

Afrin'de bulunan yer altı yapılarına ilişkin de mesajlar veren Akar, "Bu koruganlar teröristlerin yapacağı iş değil. Bir devlet aklı olmadan, bir mühendislik hizmeti olmadan, bir projelendirme olmadan bunların tek başlarına böyle bir şey yapmalarının imkan ve ihtimali yok" dedi.

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