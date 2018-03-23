Genelkurmay Başkanı Akar, FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Genelkurmay'daki eylemlerle ilgili "çatı" davasında dün "katılan" sıfatıyla ifade verdi.

"HERHANGİ BİR ŞAHSİ DÜŞÜNCEYİ AKLIMDAM BİLE GEÇİRMEDİM"

AA'nın aktardığına göre, Orgeneral Akar, Genelkurmay "çatı" davasında "katılan" sıfatıyla verdiği ifadede, "15 Temmuz darbe girişimi sadece şahsıma değil, esas itibarıyla Türkiye Cumhuriyeti devletine, hükümetine ve milletimize karşı yapılmıştır. Bu girişimi öğrendiğim ilk andan itibaren ülkemi ve milletimi düşünmek dışında herhangi bir şahsi düşünceyi aklımdan bile geçirmedim, tüm mesaimi ve enerjimi kanlı darbe girişimini sonlandırmak için harcadım. Bu süreçte şahsımla ilgili herhangi bir kaygı taşımadığım gibi kendimi korumaya yönelik herhangi bir düşüncem ve girişimim de olmamıştır." dedi.

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