Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, kuvvet komutanlarıyla Hatay'da Zeytin Dalı Harekatı'na katılan birliklerde denetleme ve incelemelerde bulunuyor.

Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Orgeneral Akar, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Yaşar Güler, Deniz Kuvvetleri Komutanı Koramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz Hatay'a gitti.

Orgeneral Akar ve kuvvet komutanları, Zeytin Dalı Harekatı'na katılan birliklerde denetleme ve incelemelerde bulunuyor.

AKAR, İRAN GENELKURMAY BAŞKANI İLE GÖRÜŞTÜ

TSK'dan yapılan açıklamada "Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi AKAR, İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Dr. Mohammad Hossein BAGHERI ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirmiştir. Görüşmede Suriye’deki güvenlik sorunları ve terör örgütleriyle mücadelede yapılan işbirliği kapsamında görüş alışverişinde bulunulmuştur." denildi.

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