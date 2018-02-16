ÖSYM'de soruların çalınmasına ilişkin soruşturmada, 6'sı eski ÖSYM çalışanı 10 şüpheli hakkında dava açıldı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Anayasal Düzene Karşı İşlenen Suçlar Soruşturma Bürosu'nca FETÖ'nün ÖSYM Başkanlığı'ndaki yapılanması ve ÖSYM tarafından sınavlara ait soruların sınavlardan önce ÖSYM'de çalışan örgüt üyeleri tarafından hukuka aykırı olarak bilişim sistemine müdahale edilerek sızdırılmasıyla ilgili olarak yürütülen soruşturmada, 6'sı eski ÖSYM çalışanı 10 şüpheli hakkında dava açıldı.

Soruşturmada, ÖSYM tarafından yapılan sınavlara ait soruların sızdırılmasının ÖSYM Soru Hazırlama ve Geliştirme Daire Başkanlığı'nda olduğu, kurumda çalışmayan bilgisayar mühendisi olan örgüt üyesi şüphelinin hazırlamış olduğu bir yazılımı ÖSYM Soru Hazırlama ve Geliştirme Daire Başkanlığı'ndaki bilgisayarlara kurduğu, ÖSYM'de görevli örgüt üyesi olan şüphelilerin bilgisayarlara sanal bir sunucu kurdukları, sınav sorularının basım işlemi için METEKSAN'a götürülmek üzere SIR CİHAZINA yükleme işlemi yapıldığı sırada bir kopyasının da sistem üzerinde şüpheliler tarafından sanal sunucudan alınarak FETÖ mensuplarına verilmek üzere örgüt yönetici olan şüpheliye FETÖ üyelerine götürüldüğü ve örgüt mensuplarına dağıtımının sağlandığı ortaya çıktı.

Soruşturma kapsamında 6'sı eski ÖSYM çalışanı olan toplam 10 şüpheli hakkında "Silahlı Terör Örgütü Kurma veya Yönetme, Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki Kanuna Muhalefet, Bilişim sistemine Hukuka Aykırı Müdahale Suretiyle Haksız Çıkar Sağlama, Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Zararına Dolandırıcılık" suçlarından iddianame düzenlenerek kamu davası açıldı.

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