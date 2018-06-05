AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı Ovit Tüneli'nin 13 Haziran'da açılacağını duyurdu.

CNN Türk yayınına bağlanan Yazıcı şunları söyledi:

"Bakanımızla, bölge müdürüyle görüştük. Tünel iki tüpten oluşuyor. İki tüpün açılışını inşallah 13'ünde gerçekleştireceğiz. Bu Rize mitinginden önce mi olur sonra mı olur? Belki miting alanında olur, orada birileri gider. Ama Ovit Tüneli'nin açılışı 13 Haziran günü cumhurbaşkanlığımız başkanlığındaki heyet gerçekleştirecek. Bu da Türkiye'nin devasa projelerinden bir tanesi."

SABUNCUBELİ DE AÇILIYOR

Öte yandan Başbakan Binali Yıldırım'ın, İzmir'deki 35 projesinden birisi olan Sabuncubeli Tünelleri'nde sona gelindi. Bayrama yetiştirilecek olan tünelleri, Başbakan Binali Yıldırım hizmete açacak, geçiş ücretsiz olacak.

9 Eylül 2017 tarihinde iki ucu birleştirilen tüneller, artık son düzenlemelerin yapılmasının ardından 11 Haziran 2018 tarihinde, Başbakan Yıldırım tarafından kullanıma açılacak.